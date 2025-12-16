Βελόπουλος-στη-Βουλή:-Προϋπολογισμός-των-«Τζιτζήδων»-και-των-«Φραπέδων»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων», ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε δύο Ελλάδες, των φτωχών και των πλουσίων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη την εικόνα του Κοινοβουλίου» και προσέθεσε: «Απουσιάζει ο πρωθυπουργός από την σημερινή συνεδρίαση, ενώ μιλούν οι αρχηγοί των κομμάτων. Με την στάση του αυτή απαξιώνει την Βουλή. Δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θεσμικός του ρόλος».

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του 2026, ισχυρίστηκε: «Φτιάξατε προϋπολογισμούς από το 2019 για να εξυπηρετείτε τις γαλάζιες ακρίδες. Προϋπολογισμούς φτιαγμένους στα μέτρα του Φραπέ-Τζιτζή, του Χασάπη, του Μαγειρία και της κάθε Πόπης. Καταργήσατε όλες τις φοροαπαλλαγές και αφήνετε την φοροαπαλλαγή για την χρηματοδότηση βουλευτών, ευρωβουλευτών από ιδιώτες. Σοβαρά τώρα; Είναι αυτό διάφανο;», αναρωτήθηκε.

Ακολούθως ανέφερε ο κ. Βελόπουλος: «Απαλλάσσετε τα εθνικά δίκτυα ραδιοφωνίας. Ποια είναι αυτά; Ψέματα λέτε και τα ψέματά σας στοιχίζουν 24.032.629 ευρώ. Δώσατε 238.916.875 ευρώ για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τι εννοείτε όταν λέτε απώλεια εσόδων 1,157 δισ. ευρώ για ενδο-ομιλικά μερίσματα; Πάλι χάρη στους κολλητούς σας ολιγάρχες θα κάνετε; Τι εννοείτε όταν μιλάτε για 597.509.724 ευρώ για το εισόδημα που προκύπτει από τις υπεραξίες μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Πάλι τους ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες υπηρετείτε; Εμείς δεν υπηρετούμε αυτούς».

Σχολιάζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε: «Καταστρέψατε την οικονομία. Όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούσατε λάθος κατεύθυνση με το μονοπώλιο του τουρισμού. Κι όμως δεν ζούμε μόνον από τον τουρισμό. Το 2019 τα έσοδα του τουρισμού ήταν 18 δισ. ευρώ. Το 2021 οι εξαγωγές αγαθών απέφεραν 40 δισ. ευρώ, διπλάσια από τον τουρισμό. Η Ελληνική Λύση, όταν κυβερνήσει, θα τα δώσει στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση στην βιομηχανία. Υπάρχει λύση και είμαστε εμείς. Μόνον η Ελληνική Λύση μπορεί να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Γιατί; Επειδή ξέρουμε πώς ελέγχετε τα ΜΜΕ και την κοινωνία. Η πολιτική σας δεν είναι για την κοινωνία αλλά για την επικοινωνία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε ότι “η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εξουσία εναντίον φτωχών Ελλήνων, λέγοντας ότι “η κυβέρνηση εφαρμόζει τρεις μεθόδους της κοινωνικής μηχανικής, με τα ΜΜΕ και τους παρακρατικούς μηχανισμούς. Στόχος είναι η χειραγώγηση της σκέψης και στάσης των πολιτών”.

Ακολούθως ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με:

– Την τεχνική της συναισθηματικής χειραγώγησης, δηλαδή συναίσθημα και όχι λογική. Όλοι κλέβουν, όλοι φταίνε. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, φταίνε γιατί ζουν με επιδοτήσεις. Οι ταξιτζήδες φταίνε γιατί δεν θέλουν ανταγωνισμό. Οι φορτηγατζήδες φταίνε.

– Την τεχνική της δημιουργίας “προβλημάτων και κρίσεων” που απαιτούν “έκτακτα μέτρα”, όπως κορονοϊός, οικονομική κρίση, λειψυδρία.

– Την τεχνική της ενοχοποίησης ότι “πάντα φταίει ο πολίτης”. Με όλα αυτά οδηγούμαστε στο χάος.

Γι’ αυτό η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση, γιατί είμαστε η σοβαρή σκληρή αντιπολίτευση και ξέρουμε τι κάνετε και πώς το κάνετε».

Επίσης, αναφερόμενος στα αγροτικά ζητήματα σημείωσε: «Διαφέρουμε από εσάς, γιατί εσείς θεωρείτε πως τα αγροτικά αιτήματα είναι δαπάνη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επένδυση που θα παράξει πλούτο. Η αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα θα είναι ευεργετική για το δημογραφικό, το διατροφικό, την ποιότητα ζωής όλων.

Τι θα κάνουμε όταν κυβερνήσουμε;

Για τους αγρότες, θα διαγράψουμε όλους τους τόκους των χρεών τους και θα προχωρήσουμε σε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών. Λέμε όχι στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον κύριο Πιτσιλή. Εμείς λέμε “όχι” στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το 2024. Πού ήσασταν όλοι εσείς εδώ μέσα; Θα δώσουμε φθηνή ενέργεια στους αγρότες, αφορολόγητα καύσιμα, θα επιδοτήσουμε τα λιπάσματα.

Για τους κτηνοτρόφους, θα αναπληρώσουμε όλο το ζωικό κεφάλαιο δωρεάν, θα επιδοτήσουμε τις ζωοτροφές και θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα.

Για τους αλιείς, θα προχωρήσουμε σε διευκόλυνση της αλιείας, θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα, θα απαγορεύσουμε την αλιεία στους Τούρκους στο Αιγαίο, στην θάλασσά μας, θα επιδοτήσουμε την αλλαγή στόλου επιβάλλοντας την κατασκευή των νέων σκαφών στην Ελλάδα, για την στήριξη των εγχώριων ναυτιλιακών.

Για τους μελισσοκόμους, θα δώσουμε ελεύθερη διέλευση των φορτηγών τους, αφορολόγητο πετρέλαιο, θα απαγορεύσουμε την ονομασία «ελληνικό μέλι» για τα ξένα μέλια. Το ελληνικό μέλι θα είναι 100% ελληνικό! Θα επιδοτήσουμε τις νέες κυψέλες και θα δώσουμε πρόσβαση στους μελισσοκόμους στα δάση για την παραγωγή του πευκόμελου».

Σχετικά με το ερώτημα «που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα», ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Δεν θα πούμε για τον αναβαλλόμενο φόρο και τις προμήθειες από τις τράπεζες που ανέρχονται σε δισ. ευρώ. Αυτά με εμάς τέλος. Θα καταργήσουμε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και τους μετακλητούς σας που στοιχίζουν 1 δισ. ευρώ. Τέλος τα χρήματα σε ΜΚΟ που φέρνουν λαθρομετανάστες. Η σίτιση και διαμονή τους φθάνει στο 1,5 δισ. ευρώ. Η διαφορά μας είναι ότι εσείς λέτε “πρώτα οι ολιγάρχες”. Εμείς λέμε “πρώτα οι φτωχοί εργαζόμενοι και οι άνεργοι Έλληνες”. Εσείς λέτε “πρώτα το κόμμα”, εμείς “πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες”».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε στη συνέχεια: «Θέλετε μια κοινωνία φυλακισμένων, την κατάργηση των μετρητών, το ψηφιακό χρήμα και τον προσωπικό αριθμό. Επιβάλλετε προσωπικούς αριθμούς, που οδηγούν στο θάνατο της δημοκρατίας. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακό χρήμα κατάργηση των μετρητών είναι υποδούλωση των Ελλήνων και διαρκής έλεγχος. Είδατε τι κάνατε με τους αγρότες; Ενώ δίνατε δήθεν επιδοτήσεις, αυτόματα αφαιρούσατε χρήματα υπέρ του ΕΛΓΑ. Αν είχαν επιβληθεί ψηφιακό χρήμα, προσωπικός αριθμός και κάρτα του πολίτη, σήμερα οι αγρότες δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Θα τους κλείνατε τους λογαριασμούς με το πάτημα ενός κουμπιού».

Για το θέμα της ενέργειας είπε: «Και στην ενέργεια τα έχετε κάνει θάλασσα. Το ρεύμα είναι πανάκριβο. Η δική μας κυβέρνηση θα κάνει πραγματικές εξορύξεις επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γεμίσατε τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Είναι έγκλημα αυτό που κάνατε».

Ακολούθως σχολίασε τα εμβόλια για τον COVID, σημειώνοντας: «Το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δημοσίευσε νέα μελέτη που λέει ότι τα εμβόλια mRNA μπορεί να προκαλέσουν μυοκαρδίτιδα. Παραιτηθείτε τώρα. Σκοτώσατε κόσμο με τα εμβόλια και θεσπίσατε το ακαταδίωκτο για να μην τιμωρηθεί κανείς».

Για το δυστύχημα των Τεμπών, σημείωσε: «Λέτε γιατί δεν κάνουν εκταφές οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω εδώ την μαρτυρία του κ. Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα θύματος: “Μας ειδοποίησε η εισαγγελέας όλους τους συγγενείς, να κάνουμε εκταφή. Μετά από λίγο μας είπαν ότι σε 10 μέρες θα έπρεπε να ορίσουμε όνομα ιατροδικαστή, αλλιώς θα κινηθούν αυτεπάγγελτα. Τρέξαμε, τα καταφέραμε και σε δέκα μέρες τα δηλώσαμε όλα στην εισαγγελέα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Μας είπαν επίσης ότι ο ιατροδικαστής που θα ορίσουμε θα είναι παρατηρητής σε ό,τι κάνει ο ιατροδικαστής που θα ορίσει η κυβέρνηση”. Αυτό, κύριοι, είναι εκβιασμός».

Ακόμη ισχυρίστηκε ότι «δυστυχώς δεν έχουμε ούτε δημοκρατία ούτε δικαιοσύνη. Δημοκρατία θα πει να μην διορίζει η κυβέρνηση την ηγεσία της δικαιοσύνης, να μην τρώει κρατικό χρήμα ο ολιγάρχης και ο Έλληνας φτωχός να πεινάει. Δημοκρατία θα πει δεν πιστεύω τίποτα από όσα λες ότι θα κάνεις αν δεν σε δω να τα κάνεις. Και αν δεν τα κάνεις όπως υποσχέθηκες, θα πας μέσα. Δημοκρατία θα πει να μην έχουν άσυλο οι βουλευτές, αλλά να έχουν οι αγρότες.

Δημοκρατία για εμάς είναι να μπορεί και ο τελευταίος Έλληνας να πάει δωρεάν σε ένα νοσοκομείο και να μην περιμένει ατελείωτες ώρες στην ουρά, ενώ οι λαθρομετανάστες μπαίνουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Δημοκρατία είναι να υπάρχει δάσκαλος σε κάθε χωριό, γιατρός σε κάθε νοσοκομείο, να υπάρχουν κέντρα υγείας, για να μπορεί ο Έλληνας να αισθάνεται ασφαλής. Δημοκρατία είναι να μην τρέμει ο Έλληνας να βγει στο δρόμο αργά το βράδυ, γιατί κινδυνεύει από τους διάφορους εγκληματίες. Δημοκρατία είναι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι λωποδύτες να φυλακίζονται και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ έξω. Δημοκρατία είναι να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας παιδεραστές, που τους αφήνει ελεύθερους η δικαιοσύνη γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό που φτιάξατε δεν είναι δημοκρατία, είναι ολιγαρχία, φαυλοκρατία, κομματοκρατία. Αυτά εμείς θα τα αλλάξουμε! Θα νομοθετήσουμε υπέρ του φτωχού πολίτη, θα καταργήσουμε τα ακαταδίωκτα και θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους».

Αναφερόμενος αμέσως μετά στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε: «Λέτε ότι κάνετε αντιπολίτευση, αλλά όταν μπορούσατε να ρίξετε τον Μητσοτάκη τον κρατήσατε στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Υπάρχει ομολογία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κράτησαν τη ΝΔ στην κυβέρνηση όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφυλοφίλων. Όλοι κρατήσατε τον Μητσοτάκη στην εξουσία, ενώ μπορούσατε να τον ρίξετε».

Τέλος, υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος: «Η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση. Την τρέμουν όλα τα παλιά κόμματα και το σύστημα. Και γι’ αυτό ετοιμάζετε τώρα νέα κόμματα για να ανασχέσετε την πορεία μας. Ό,τι και να κάνετε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η μόνη σας διέξοδος είναι η επένδυση στη νοθεία ή την αποχή. Γιατί με την αποχή; Γιατί με 40% αποχή, το πρώτο κόμμα από 25% παίρνει 38%, ενώ με 50% αποχή παίρνει 45% και αυτοδυναμία. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, καλούμε όλους τους Έλληνες για πρώτη φορά να ψηφίσουν μία εθνική, κοινωνική, λαϊκή πατριωτική κυβέρνηση για να σωθεί ο τόπος».

