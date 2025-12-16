Βουλή:-Υπερψηφίστηκε-με-159-ψήφους-ο-κρατικός-προϋπολογισμός-για-το-2026

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους υπέρ, έναντι 136 κατά ο προϋπολογισμός του 2026, μετά την πενθήμερη συζήτηση, η οποία ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων βουλευτών, το νέο προϋπολογισμό υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι τρεις ανεξάρτητοι, βουλευτές, Χρήστος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης ενώ τον καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξης για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «ΟΧΙ» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «ΟΧΙ» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.