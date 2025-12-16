Δημοσκόπηση ALCO: Αρνητικές οι προσδοκίες των πολιτών – Το 57% πιστεύει ότι το 2026 θα είναι χειρότερο από το 2025

Απαισιόδοξες εμφανίζονται οι προσδοκίες των πολιτών για το 2026 σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO για τον ALPHA, καθώς κυριαρχεί η εκτίμηση ότι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα παραμείνει σε δυσμενές επίπεδο.

Ειδικότερα, στο ερώτημα πώς πιστεύουν ότι θα είναι το 2026, σε σχέση με το 2025, το 57% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα είναι χειρότερο ή το ίδια κακό σε σχέση με το 2025 (40% και 17% αντίστοιχα).

Την ίδια στιγμή, μόλις το 17% θεωρεί ότι το 2026 θα είναι καλύτερο, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα είναι το ίδιο καλό. Ένα ποσοστό 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρνητική αποτίμηση για το 2026 είναι αυξημένη σε σύγκριση με εκείνη του 2025 έναντι του 2024, όπου οι αρνητικές απαντήσεις είχαν διαμορφωθεί στο 53%.

Το κλίμα αυτό έρχεται να προστεθεί στην ήδη αρνητική αποτίμηση του 2025 σε σχέση με το 2024. Το 41% δηλώνει ότι το 2025 ήταν χειρότερο σε σχέση με το 2024, ενώ ένα επιπλέον 25% απαντά ότι ήταν ίδια κακό. Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί ότι το 2025 ήταν καλύτερο, ενώ το 22% το αξιολογεί ως το ίδιο καλό. Το 4% δεν απαντά.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα ανασφάλειας για το μέλλον, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 31% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά και το 12% πολύ για το αν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα το 2026, ενώ ένα επιπλέον 29% απαντά ότι ανησυχεί λίγο. Αντίθετα, το 22% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου, ενώ το 6% απαντά ότι δεν απαντά.

