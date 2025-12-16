Διακομματική-επιτροπή-στη-Βουλή-για-το-αγροτικό-πρότεινε-ο-Μητσοτάκης-και-έξτρα-πακέτο-ενίσχυσης-160-εκατ.-ευρώ

Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» συνέχισε.

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη».

Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση έχει έτοιμο πλαίσιο, που αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ καλύτερες τιμές, με την ΑΑΔΕ για καλύτερο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου αγροτικού πετρελαίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο νέος αυτός τρόπος καταβολής αποζημιώσεων, οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων, σίγουρα 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Από αυτά, 80 εκατ. θα πάνε σε κτηνοτρόφους και 80 σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που πλήττονται».

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. 20/10 έκλεισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πληρωμές ξεκίνησαν εντός Νοεμβρίου. Πόσες θα είναι οι πληρωμές; 3,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 το 2024. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» υπογράμμισε ακόμη.

Ειδικότερα στην ομιλία του για το αγροτικό ζήτημα, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αναφέρθηκε στα σκάνδαλα του παρελθόντος: «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…».

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών που θα αφορούν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές», πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες και νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης λίγη ώρα νωρίτερα – επίσης από το βήμα της Βουλής – ανακοίνωσε ένα πρόσθετο πακέτο 160 εκατομμυρίων για τη στήριξη κτηνοτρόφων, βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών. Τα έξτρα χρήματα προκύπτουν τόσο από αδιάθετες πιστώσεις, όσο και από τους διασταυρωτικούς ελέγχους, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η πρόταση Μητσοτάκη, που διατυπώθηκε δύο 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση των μπλόκων όπου θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων και αν θα υπάρξει συνάντηση των παραγωγών με τον πρωθυπουργό, δεν ήταν η μοναδική πρωτοβουλία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αποκλιμακωθεί η ένταση με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε μάλιστα να θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους καλώντας τα να συμμετάσχουν στην επιτροπή η οποία θα έχει διακομματικό προεδρείο και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας της χώρας μας.

Τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιτροπή θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (4 μήνες) και θα εξετάσει όλα τα μείζονα προβλήματα του αγροτικού κόσμου από υψηλό κόστος παραγωγής μέχρι και την χαμηλή παραγωγικότητα.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσέθεσε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

«Βασιζόμενοι στον διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων πρόσθετων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

• Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Σήμερα, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ, «τα περισσότερα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια». Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών, για τη στήριξη των αγροτών -μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23- για να υπογραμμίσει:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία».

Μητσοτάκης: Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup κατέθεσε τον προϋπολογισμό

«Μετέχουμε τις τελευταίες πέντε ημέρες σε μια συζήτηση ξεχωριστή καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό τον οποίο δεν κατέθεσε απλώς ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας αλλά για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν στον πρόσωπό του την πρόοδο της χώρας μας. Πρόκειται για τον καλύτερο πρόλογο σε μία συζήτηση για τον οικονομικό σχεδιασμό του 2026. Πολύ περισσότερο όταν μια τέτοια εξέλιξη συμβαίνει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα από τον γκρεμό και την έξοδο από το ευρώ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε ‘μένουμε Ευρώπη’ και αργότερα είναι ‘γινόμαστε Ευρώπη’, τώρα η Ευρώπη λέει ‘εμείς γινόμαστε Ελλάδα’ και με τον επικεφαλής ενός πανίσχυρου θεσμού να μην μας επισκέπτεται απειλητικά όπως έκανε ο κ. Ντάισελμπλουμ αλλά να είναι ένας από εμάς», συνέχισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Είναι και μια δικαίωση μιας εξαετούς πολιτικής, του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Συμπυκνώνει την πιο αποστομωτική απάντηση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Έχει σημασία να μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια βασικά δεδομένα τα οποία δεν θα έπρεπε να επιδέχονται αμφισβήτησης», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη πως όταν το ποτήρι έχει μέσα νερό δεν μπορεί εκείνος να βλέπει ότι έχει πορτοκαλάδα.

Στα €3 δισ. οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ, μίλησε για την ταχύτερη μείωση του χρέους μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και είπε ότι θα πέσει το 2029 κάτω από το 120% ενώ επισήμανε και τη μείωση της ανεργίας αλλά και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2,2% και έτσι οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις όποιες απώλειες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ο ρυθμός επενδύσεων θα είναι μεγαλύτερος και πως η πλήρης απορρόφηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα δώσει στην ελληνική οικονομία πρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική.

«Όλα αυτά χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και μερίδιο της βιομηχανίας και της καινοτόμου τεχνολογίας.

«Είχαμε εξαγωγές το 2009 και κατά τη διάρκεια της κρίσης στο 20% του ΑΕΠ, έχουν φτάσει στο 40% του ΑΕΠ», τόνισε ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην ενέργεια όπου το 50% του ηλεκτρισμού της χώρας παράγεται από ΑΠΕ και η χώρα είναι εξαγωγική.

«Δεν αμφισβητεί κανείς την τεράστια γεωπολιτική σημασία του κάθετου διαδρόμου», συνέχισε απευθυνόμενος σε «όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Οι επενδύσεις από το 11%, σήμερα είναι στο 17% του ΑΕΠ

Ο πρωθυπουργός μιλώντας για τη σύγκλιση με την Ευρώπη είπε πως είναι αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος. Σημείωσε ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ ενισχύεται και η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. «Όταν παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 11% και σήμερα είναι στο 17%. Όταν οι εξαγωγές έχουν βρεθεί στο 42% του ΑΕΠ. Όταν οι μισθοί κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Όλη η φιλοσοφία μας είναι στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Κανείς δεν πανηγυρίζει. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας και βλέπουμε τη μεγάλη δυσκολία που βρίσκονται άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυξάνονται οι δαπάνες σε καίριους τομείς. «Υπάρχει κάποιος να αμφισβητεί ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής;», πρόσθεσε.

«Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι νέοι κανόνες τους οποίους αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβεί. Όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να σημειώσουν με χρονολογική σειρά, τα μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Ημερολόγιο με δράσεις που έχουν ξεκινήσει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πίστωση ενός μισθώματος στους ενοικιαστές και είπε ότι το μέτρο δρα και ως παρότρυνση για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις

Είπε ότι έχει καταβληθεί η τακτική ενίσχυση σε συνταξιούχους, ότι τίθεται σε ισχύ το αναβαθμισμένο μισθολόγιο στους ενστόλους και στο τέλος του μήνα περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξημένες τις συντάξεις και «ψαλιδισμένη» την προσωπική διαφορά που θα τελειώσει το 2027.

Είπε ότι από τον Ιανουάριο θα είναι ευνοημένοι οι μισθωτοί με πρώτους τους νέους. «Φορολόγηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση αναδρομικά από τον Οκτώβριο για 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά, κατάργηση φόρου συνδρομητικής τηλεόρασης. Τον Μάρτιο 1 εκατ κάτοικοι θα απαλλαγούν από το μισό ΕΝΦΙΑ και από του χρόνου τελείως», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα στην ίδια κατεύθυνση.

«Τον Απρίλιο αυξάνεται για 5η φορά ο βασικός μισθός», σημείωσε ενώ μίλησε για την εκ νέου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες», πρόσθεσε.

«Ο κατώτατος μισθός το 2027 θα είναι κατ’ ελάχιστο στα 950 ευρώ», συνέχισε ενώ είπε πως ξεχωριστό κεφάλαιο είναι το στεγαστικό και αναφέρθηκε στα προγράμματα και σε μέτρα που ήδη έχουν «τρέξει».