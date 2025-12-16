ΕΒΕΠ:-Ο-προϋπολογισμός-του-2026-επιχειρεί-βήματα-σύγκλισης-της-ελληνικής-οικονομίας

«Ο προϋπολογισμός του 2026 επιχειρεί βήματα σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τις χώρες της Ευρωζώνης» δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 επιχειρεί βήματα σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τις χώρες της Ευρωζώνης» δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του 2026 που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ο κ. Κορκίδης πρόσθεσε: «Στόχος του είναι να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ειδικά στο στεγαστικό με έξι επιπλέον μέτρα, να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να επιλύσει το αγροτικό ζήτημα, αλλά και να διασφαλίσει το μέλλον με υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση. Η προβλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, σε σύγκριση με το 5,7% της φετινής χρονιάς, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πραγματική οικονομία, αποφεύγοντας ένα πιθανό επενδυτικό κενό μετά το ΤΑΑ.

Ζητούμενο είναι οι νέες επενδύσεις να μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες μισθολογικές προοπτικές και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών. Κάθε νέο έργο, κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, πρέπει να δημιουργεί μια αλυσίδα οικονομικής δραστηριότητας που να ενισχύει την τοπική και εθνική οικονομία. Είναι προφανές ότι, ο δείκτης ανάπτυξης στο 2,4% δεν είναι μόνο ένας αριθμός, αλλά πρέπει να είναι περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη προσδοκία για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μικρότερη άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,7%, από 1,9% φέτος, δείχνει ότι τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να δυσκολεύονται, όμως με την σταδιακή αύξηση των εισοδημάτων θα έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Δεδομένων μάλιστα των τιμαριθμικών πιέσεων και παρά τη προσδοκώμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,1%, η αγορά φαίνεται πως και του χρόνου θα πρέπει να κινηθεί προσεκτικά.

Η συγκρατημένη ιδιωτική κατανάλωση το 2026, αποτυπώνει ότι οι δυσκολίες της καθημερινότητας δεν θα εκλείψουν γρήγορα. Η εφαρμογή των νέων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν, συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, ευελπιστούμε να ενισχύσουν το εισόδημα και να μειώσουν τα φορολογικά βάρη για μεγάλο μέρος των φορολογουμένων. Συνολικά, οι οικονομικοί δείκτες σε πλεονάσματα, μείωση χρέους και εξαγωγών, συνθέτουν μια αισιόδοξη αλλά μετρημένη εικόνα προόδου. Η ελληνική οικονομία δείχνει να ισχυροποιείται, οι επενδύσεις να αποκτούν δυναμισμό, αλλά η καθημερινότητα των πολιτών δεν βελτιώνεται στο βαθμό που όλοι θα θέλαμε ώστε να αισθανθούμε ασφαλείς. Η πραγματική αξιολόγηση του Προϋπολογισμού θα γίνει στην πράξη, μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών και την ουσιαστική δυνατότητα να επιστρέψει το δημοσιονομικό όφελος σε κάθε επιχείρηση σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια της χώρας».

- – ΜΠΕ