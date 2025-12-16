«Ελεύθερη-πτώση»-στις-τιμές-του-πετρελαίου-μετά-τις-ελπίδες-για-ειρήνη-στην-Ουκρανία

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή πτώση την Τρίτη, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν από τις αυξανόμενες ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιτρέποντας μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού αργού να επιστρέψουν στη διεθνή αγορά, η οποία ήδη χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 3,1%, κλείνοντας στα 55,08 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021, περίπου έναν χρόνο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι τιμές.

Παράλληλα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε νωρίτερα εντός της ημέρας κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών ότι μια πιθανή αύξηση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τη ζήτηση, θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα.

