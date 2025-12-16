Εξάρχου – Aktor: Ψήφος εμπιστοσύνης από επενδυτές η ομολογιακή έκδοση – Στο επίκεντρο η Ενέργεια

Το «καμπανάκι» για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολογιών, στη ρυθμιζόμενη αγορά σταθερού εισοδήματος, που εξέδωσε ο Όμιλος Aktor, «κτύπησε» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

Το «καμπανάκι» για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολογιών, στη ρυθμιζόμενη αγορά σταθερού εισοδήματος, που εξέδωσε ο Όμιλος Aktor, «κτύπησε» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου στη σχετική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κ. Εξάρχου στο σύντομο χαιρετισμό του μίλησε για ακόμα μια σημαντική μέρα για τον Aktor, ενώ ευχαρίστησε τις τράπεζες (Πειραιώς, Credia, Oprima) που συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση και κυρίως τους 7.500 επενδυτές που, όπως είπε, «πίστεψαν στο όνειρό μας».

«Θα τους ανταμείψουμε γιατί εμείς ότι λέμε το καταφέρνουμε. Με αυτό το ομόλογο θα προχωρήσουμε στο νέο κύκλο επενδύσεων που σχεδιάζουμε αυτόν της ενέργειας» συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Aktor ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, με τελική απόδοση 4,7%. Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς η ζήτηση ανήλθε στα 440,7 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη που υπερέβη το τριπλάσιο του ζητούμενου ποσού. Ως προς την κατανομή, το 53,6% των ομολογιών διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 46,4% κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

Για τον Aktor, η συγκεκριμένη έκδοση αποκτά και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που ο όμιλος απευθύνθηκε στις κεφαλαιαγορές με ομολογιακό δάνειο μέσω δημόσιας προσφοράς. Η διοίκηση της Aktor χαρακτήρισε την έκδοση «ορόσημο», εντάσσοντάς την στη συνολική στρατηγική για το «νέο Aktor», με επίκεντρο την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων.

Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, συνολικού ύψους 136,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή 111,9 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να διατεθεί για εξαγορές και επενδύσεις σε τομείς όπως οι ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις, η Ενέργεια και το Real Estate. Παράλληλα, ποσό 24,3 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Οι προοπτικές που παρουσιάζει ο όμιλος συνδέονται άμεσα με το επιχειρηματικό πλάνο της περιόδου 2025-2030, το οποίο θέτει ως στόχο έως το 2030 οι πωλήσεις να υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) να διαμορφωθεί στα 460 εκατ. ευρώ, με ενισχυμένη συνεισφορά από δραστηριότητες πέραν της αμιγούς κατασκευής. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί η είσοδος του ομίλου στη δραστηριότητα του LNG μέσω της Atlantic – See LNG Trade, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων από το 2026.