Επιστολή-ευρωβουλευτών-κατά-της-παράνομης-αλιείας-στη-Μεσόγειο-με-πρωτοβουλία-Μπελέρη

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρη, απεστάλη επιστολή Ευρωβουλευτών προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλλας, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς Κώστα Καδή και την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος για να εκφράσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία τους και αγανάκτηση σχετικά με τις επίμονες περιπτώσεις παράνομης, λαθραίας και άναρχης (IUU) αλιείας που πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της Μεσογείου.

Αφορμή για την επιστολή ήταν η τελευταία παραβίαση στο Αιγαίο Πέλαγος, με τη συμμετοχή τουρκικών σκαφών, ενώ στο παρελθόν δεν δίστασαν ακόμη και να πυροβολήσουν εναντίον ελληνικών αλιευτικών σκαφών.

Στην επιστολή, οι Ευρωβουλευτές τονίζουν πως οι παράνομες ενέργειες από την Τουρκία, την Τυνησία και το Μαρόκο εντός των χωρικών υδάτων κρατών μελών της Ε.Ε. οδηγούν σε σαφείς παραβιάσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, όπως για παράδειγμα του Κανονισμού Ελέγχου της Αλιείας, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Οι Ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρή υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εξάντληση βασικών ιχθυαποθεμάτων, αλλά και αθέμιτο ανταγωνισμό με σημαντική οικονομική ζημία για τους αλιείς της Ε.Ε. που αναπόφευκτα συμμορφώνονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ενώ οι αυξημένες εντάσεις στη θάλασσα δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Να ενισχυθούν τα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης

Εν συνεχεία, ο κ. Μπελέρης και οι Ευρωβουλευτές καλούν τους Επιτρόπους με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και τω να ενισχύσει τα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

Παράλληλα να εκκινήσει την έκδοση προειδοποιήσεων «κίτρινης κάρτας» ή, εφόσον απαιτείται, «κόκκινης κάρτας» για χώρες που επιδεικνύουν επίμονη αναλγησία στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Επίσης, καλούν την Επιτροπή να παρέχει στοχευμένη στήριξη στα πληττόμενα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) και τέλος να εντείνει τη διπλωματική δράση και να ασκήσει συνεχής πολιτική πίεση στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε., ώστε οι τρίτες χώρες να ευθυγραμμιστούν πλήρως και να εφαρμόσουν τους κανόνες ελέγχου της αλιείας της Ε.Ε.

Κλείνοντας, αναφέρουν «οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες παράνομης αλιείας από στόλους τρίτων χωρών, σε σαφή παραβίαση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, υπονομεύουν σοβαρά τους στόχους μας και τη ζωή των πολιτών μας και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Την επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές, Φρέντης Μπελέρης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Γεάδης Γεάδη, Κάρμεν Κρέσπο Ντιάζ, Ιζαμπέλ Λε Καλενέκ, Μάρκο Φαλκόνε και Πέτερ Άγκιους.