Ευρωπαϊκές-αγορές:-Αρνητικό-γύρισμα-με-το-βλέμμα-στις-κεντρικές-τράπεζες

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη (16/12), αντιστρέφοντας τα κέρδη που είχαν σημειωθεί στην αρχή της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,4% στις 580,15 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τις κύριες αγορές σε αρνητικό έδαφος.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

CAC 40: 8.106,16 μονάδες, -0,23%

FTSE MIB: 43.990,48 μονάδες, -0,29%

FTSE 100: 9.684,79 μονάδες, -0,68%

DAX: 24.087,33 μονάδες, -0,59%

IBEX 35: 16.921,90 μονάδες, -0,70%

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στις διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό, ιδίως μετά τις νέες δηλώσεις του Β. Ζελένσκι πως το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (15/12) ότι μετά από «μακρές και πολύ καλές συνομιλίες» με Ευρωπαίους ηγέτες, οι διαπραγματευτές βρίσκονται πλέον πιο κοντά από ποτέ στο να σταματήσουν τη σύγκρουση.

Οι Κεντρικές Τράπεζες στο επίκεντρο

Πίσω στα των αγορών, τώρα, ο δείκτης Aerospace and Defense του Stoxx Europe έκλεισε 1,8% χαμηλότερα, με την σουηδική Saab να υποχωρεί 4,8%. Οι γερμανικές εταιρείες Rheinmetall και Renk έκλεισαν με πτώση 4,5% και 4,3% αντίστοιχα, καταγράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες απώλειες της ημέρας.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές έχουν, επίσης, στραμμένη την προσοχή τους στις κεντρικές τράπεζες, αφού η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής για το έτος την Πέμπτη και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%, ενώ αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, με την Τράπεζα της Αγγλίας να αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Σημειώνεται πως η Κριστίν Λαγκάρντ της ΕΚΤ δήλωσε ότι πιθανότατα θα αυξήσει ξανά τις προβλέψεις ανάπτυξης για τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση της πρόβλεψης για ετήσια ανάπτυξη στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Βρετανία: Η αύξηση της ανεργίας αναμένεται να ρίξει τα επιτόκια

Στη Βρετανία, τα στοιχεία του Office for National Statistics (ONS) που δημοσιεύτηκαν σήμερα έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρά στο 5,1% για το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο 2021. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων με πληρωμή μειώθηκε κατά 0,5%, ή 149.000 άτομα, σε ετήσια βάση.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν αμετάβλητες μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας, ενώ η στερλίνα δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές έναντι του δολαρίου και του ευρώ.

Ο Suren Thiru, διευθυντής οικονομικών του Institute of Chartered Accountants in England and Wales, τόνισε ότι τα στοιχεία καθιστούν αναπόφευκτη τη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας, λόγω της ταχείας επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ και τη Βρετανία θα δημοσιευτούν την Τετάρτη, επηρεάζοντας πιθανώς τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.