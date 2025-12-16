Ευρωπαϊκή στροφή στο «πράσινο» σχέδιο για τα αυτοκίνητα – Εγκαταλείπει την πλήρη απαγόρευση ως το 2035

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την Τρίτη ένα βήμα πίσω από την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου από το 2035, μια απόφαση που είχε παρουσιαστεί ως ορόσημο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η αναθεώρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις.

Σύμφωνα με την επανεξέταση της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές καυσαερίων κατά 90% έως το 2035. Το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να «αντισταθμίζεται» μέσω διαφόρων μηχανισμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την περιορισμένη συνέχιση της πώλησης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το ορόσημο του 2035.

Η χαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές χαρακτηρίστηκε από τις Βρυξέλλες ως μια ρεαλιστική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, χωρίς – όπως τονίζεται – να τίθενται υπό αμφισβήτηση οι συνολικές πράσινες φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νίκη για την Γερμανία;

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ, δηλώνοντας ότι «η μεγαλύτερη τεχνολογική ανοιχτότητα και η αυξημένη ευελιξία είναι τα σωστά βήματα».

«Είναι θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν ανοίγει πλέον τη ρύθμιση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα «εξετάσει διεξοδικά τις εκτενείς προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μανφρεντ Βέμπερ είχε δηλώσει ότι «η Κομισιόν θα υποβάλει μια σαφή πρόταση για την κατάργηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης» υποστηρίζοντας πως η επίτευξη των κλιματικών στόχων πρέπει να αφεθεί στις αγορές και τους καταναλωτές.

Επιπλέον η Volkswagen, μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας – και της Ευρώπης – εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση της Κομισιόν, χαρακτηρίζοντάς τη «πραγματιστική» και «οικονομικά ορθή».

«Το άνοιγμα της αγοράς σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παράλληλη αντιστάθμιση των εκπομπών, είναι μια πραγματιστική προσέγγιση και ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε ο γερμανικός αυτοκινητιστικός κολοσσός των 10 εμπορικών σημάτων, ο οποίος είχε πιέσει για τη χαλάρωση της απαγόρευσης.

Αντιδρά το Παρίσι – Ελπίζει σε ανατροπή

Η Γαλλία επέκρινε την εγκατάλειψη του σχεδίου απαγόρευσης των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτραπεί η μετατροπή της πρότασης σε νόμο.

«Λυπούμαστε για την ευελιξία που παραχωρήθηκε στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης», δήλωσε στο AFP η υπουργός Περιβάλλοντος Μονίκ Μπαρμπού.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφαιρεθεί αυτή η ευελιξία» όταν το πακέτο στήριξης του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα τεθεί προς έγκριση στα κράτη-μέλη της ΕΕ, πρόσθεσε.

Όσα δήλωσε ο επίτροπος Βιομηχανίας

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε μια προσέγγιση που είναι ταυτόχρονα πραγματιστική και συνεπής με τους κλιματικούς της στόχους και τις φιλοδοξίες της», δήλωσε σε συνέντευξή του στο AFP ο αρμόδιος επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ παράλληλα η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και χαμηλών εκπομπών οικονομία.

