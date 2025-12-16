ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-τετραετίας-η-ανεργία,-αλλά-και-αύξηση-των-θέσεων-εργασίας-τον-Νοέμβριο

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στο 4,6%, από 4,4%. Ταυτόχρονα όμως τα στοιχεία έδειξαν ότι προστέθηκαν 64.000 θέσεις τον Νοέμβριο, περισσότερες από τις προβλέψεις, και ότι χάθηκαν 105.000 θέσεις τον Οκτώβριο.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δημοσίευσε τα πολυαναμενόμενα στοιχεία του, τα οποία δείχνουν μεικτά μηνύματα για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Οι εργοδότες πρόσθεσαν 64.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση για την απασχόληση δημοσιεύεται συνήθως την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, αλλά καθυστέρησε λόγω της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

