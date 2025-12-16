ΗΠΑ: Στο 4,6% η ανεργία τον Νοέμβριο – Αυξήθηκαν κατά 64.000 οι θέσεις εργασίας

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 64.000, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 45.000.

Άνοδο κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη καθυστερημένα λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 64.000, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 45.000.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης πρόσθεσε 46.000 θέσεις εργασίας, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 70% της συνολικής αύξησης. Ο τομέας των κατασκευών πρόσθεσε 28.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας συνέβαλε με 18.000 θέσεις.

Στον αντίποδα, ο τομέας μεταφορών και αποθήκευσης σημείωσε μείωση κατά 18.000 θέσεις εργασίας, ενώ της φιλοξενίας σημείωσε επίσης απώλεια 12.000 θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, η ανεργία ανήλθε στο 4,6% υψηλότερα από ότι αναμενόταν και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η υπηρεσία δημοσίευσε και τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες που δεν είχε κοινοποιήσει για τον Οκτώβριο που έδειξαν μείωση των θέσεων εργασίας κατά 105.000.

Η πτώση αποδίδεται στην αποχώρηση υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι αναβολές απολύσεων που είχαν αποφασιστεί νωρίτερα φέτος. Πιο συγκεκριμένα, στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ οι μισθοδοσίες μειώθηκαν κατά 162.000 τον Οκτώβριο και επιπλέον κατά 6.000 τον Νοέμβριο.

Τέλος, η BLS αναθεώρησε πτωτικά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου κατά 22.000 και 11.000 αντίστοιχα.

Η έκθεση παρουσίασε μια γνώριμη εικόνα της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ: Το κλίμα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα προσλήψεων και απολύσεων, επηρεασμένο επίσης από τις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ.