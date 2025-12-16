Η ΕΕ κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης – Ανάσα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Σε χαλάρωση των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων στα νέα αυτοκίνητα προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαταλείποντας στην πράξη την πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, έπειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων.

Όπως μεταδίδει το - η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως, δίνει στους κατασκευαστές περισσότερο χρόνο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και μειώνει τις απαιτήσεις που θα οδηγούσαν σε πλήρη διακοπή των πωλήσεων νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Πιο ήπιοι στόχοι – μεγαλύτερη ευελιξία

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αλλαγές, αντί για μηδενικές εκπομπές, οι εκπομπές από τις εξατμίσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά 90% έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Η απόκλιση από τον αρχικό στόχο θα αντισταθμίζεται με τη χρήση χαμηλών ή ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς και με υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, όπως «πράσινος» χάλυβας που παράγεται εντός Ευρώπης.

Παράλληλα, θα επιτραπεί η συνέχιση πωλήσεων ορισμένων plug-in υβριδικών μοντέλων, ηλεκτρικών οχημάτων με range extenders και άλλων μεταβατικών τεχνολογιών μετά το 2035.

Ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ – πίεση από την αγορά

Η ευρωπαϊκή στροφή φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να χαλαρώνει τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που είχαν υιοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να καταστήσουν κερδοφόρα τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ford, η οποία ανακοίνωσε ζημίες ύψους 19,5 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της δραστηριότητάς της στα ηλεκτρικά οχήματα.

Πράσινη μετάβαση με οικονομικά «φρένα»

Η αλλαγή πορείας, όπως αναφέρει το -, εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια αναδίπλωση από φιλόδοξες πράσινες πολιτικές, καθώς οι οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις αυξάνονται. Οι εμπορικές εντάσεις με ΗΠΑ και Κίνα ωθούν την Ευρώπη να δώσει προτεραιότητα στη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας, ακόμη και αν παραμένει νομικά δεσμευμένη στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί από τους Ευρωπαίους επιτρόπους και στη συνέχεια να εισέλθει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, όπου δεν αποκλείονται τροποποιήσεις.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι η χαλάρωση δημιουργεί «παράθυρα» που υπονομεύουν τη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα και αφήνουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ακόμη πιο πίσω σε σχέση με την Κίνα, η οποία προχωρά με ταχύ ρυθμό στην ηλεκτροκίνηση.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία –έδρα κολοσσών όπως Volkswagen, Mercedes-Benz και BMW– πίεσαν έντονα για αλλαγές, επικαλούμενες τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας.

Κίνητρα για μικρά ηλεκτρικά οχήματα

Το πακέτο της Κομισιόν περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Ευρώπη, όπως 10ετή εξαίρεση από ορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας και εκπομπών, καθώς και πρόσθετα κίνητρα, από επιδοτήσεις έως προνομιακή στάθμευση.

Η ΕΕ, στην πράξη, επιλέγει να «αγοράσει χρόνο» για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, σε μια περίοδο όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνονται μεν, αλλά με ρυθμούς χαμηλότερους από εκείνους που απαιτούν οι αρχικοί στόχοι.