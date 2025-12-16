Η-bnp-paribas-θέλει-να-εξαγοράσει-το-τμήμα-leasing-της-mercedes-benz

Η γαλλική τράπεζα BNP Paribas πρόκειται να ανακοινώσει την εξαγορά της Athlon, του τμήματος leasing της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes-Benz , όπως επιβεβαίωσαν τρεις πηγές στην εφημερίδα Les Echos.

Η γαλλική τράπεζα και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες εδώ και μήνες και η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποφέρει στην Mercedes-Benz ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Με αυτή τη συμφωνία, η Arval, η θυγατρική της BNP Paribas, θα επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στην αγορά leasing αυτοκινήτων, γράφει η Les Echos.

Η BNP Paribas αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει την πληροφορία της γαλλικής εφημερίδας.

Οι γαλλικές τράπεζες θέλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κυριαρχήσουν στην αγορά leasing αυτοκινήτων.

«Μια μάχη τιτάνων μαίνεται στον τομέα της μίσθωσης αυτοκινήτων, αλλά η ιδιαιτερότητα αυτού του διεθνούς ανταγωνισμού είναι ότι κυριαρχείται από Γάλλους παίκτες- τις θυγατρικές των δύο μεγάλων εμπορικών τραπεζών της χώρας: της Ayvens για την Société Générale και της Arval για την BNP Paribas», γράφει η Les Echos.