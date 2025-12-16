Η-d-marin-παρουσιάζει-τη-νέα-μαρίνα-livorno-στην-Ιταλία

Η D-Marin, το premium δίκτυο μαρινών, παρουσιάζει για πρώτη φορά την μαρίνα Livorno στην Ιταλία, στην Ιταλία, ένα έργο που αναμένεται να μεταμορφώσει την καρδιά της τοσκάνικης ακτής μέσα από τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την άρτια ενσωμάτωσή της με την πόλη.

Σε συνεργασία με τον όμιλο Azimut|Benetti, η κατασκευή της μαρίνας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, με την ολοκλήρωσή της να προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μαρίνα Livorno αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της D-Marin στην Ιταλία, ενισχύοντας την παρουσία της δίπλα στις Punta Faro, Marina di Varazze, Porto Mirabello, Marina degli Aregai και Marina di San Lorenzo. Τοποθετημένη στην είσοδο της Τοσκάνης, των νησιών και της κορσικανής ακτής, θα προσφέρει ένα νέο premium σημείο εκκίνησης yachting για τη Μεσόγειο.

Ένα βιώσιμο ορόσημο για τη Λιβόρνο

Σχεδιασμένο από το φλωρεντινό στούντιο Archea Associati, το έργο των €20 εκατομμυρίων υιοθετεί μια κυκλική προσέγγιση με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ηλιακές πέργκολες, συστήματα συλλογής βρόχινου νερού, πράσινοι τοίχοι και φυσικά στοιχεία στο τοπίο, αντικαθιστούν τα παραδοσιακά φράγματα, δημιουργώντας μια μαρίνα που ενσωματώνεται φυσικά στο περιβάλλον της. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη δέσμευση της D-Marin για υπεύθυνη διαχείριση των μαρινών, η οποία πρόσφατα διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο EcoVadis για τις επιδόσεις ESG.

Έξυπνη, premium και έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες

Με την ολοκλήρωσή της, η μαρίνα Livorno θα φιλοξενεί 815 θέσεις για γιοτ από 15 έως 80 μέτρα, με τις πρώτες 336 θέσεις να δίνονται σε λειτουργία το 2026. Οι επισκέπτες θα έχουν 24/7 ασφάλεια, υποστήριξη concierge, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, επιλεγμένο λιανεμπόριο και το πλήρες φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών της D-Marin, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων βάσεων με παρακολούθηση κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής D-Marin. Η μαρίνα Livorno θα περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα πιστότητας “Happy Berth Days”, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν επταήμερη διαμονή σε επιλεγμένες premium μαρίνες της D-Marin.

«Η μαρίνα Livorno αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι το premium yachting και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν και πρέπει να προχωρούν μαζί», δηλώνει ο Andrea De Santis, Chief Operating Officer της D-Marin. «Αυτή η μαρίνα έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για όσους απολαμβάνουν το yachting, αλλά για ολόκληρη την κοινότητα της Λιβόρνο, ένα μέρος όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και το πνεύμα της πόλης συναντώνται».

Μια νέα σύνδεση μεταξύ της Λιβόρνο και της θάλασσας

Πέρα από τη μαρίνα, το έργο αποκαθιστά την ιστορική σχέση της πόλης με το νερό. Το Bacino Piccolo θα μετατραπεί σε έναν ζωντανό υδάτινο χώρο, ενώ το Molo Mediceo θα ανοίξει για όλους τους πολίτες με δημόσιες προβλήτες, χώρους αναψυχής, πράσινους χώρους, ειδικούς χώρους στάθμευσης και εκτεταμένο παραθαλάσσιο πεζόδρομο που θα φτάνει στην καρδιά του παλιού λιμανιού. Η βελτιωμένη πρόσβαση και η ροή της κυκλοφορίας θα διατηρούν τη μετακινούμενη γέφυρα ανοιχτή πιο συχνά, εξασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες.

«Η μαρίνα Livorno σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της D-Marin για την αναβάθμιση της εμπειρίας του μεσογειακού yachting, όπου η ψηφιοποίηση, η βιωσιμότητα και η σύνδεση με την κοινότητα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια μαρίνα που πραγματικά αντανακλά την αίσθηση που πρέπει να έχει το yachting», καταλήγει η ανακοίνωση.