Κομισιόν: Αναθεωρείται ο στόχος για πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων – πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035

Αντί για απόλυτη απαγόρευση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω χαμηλών εκπομπών υλικών ή εναλλακτικών καυσίμων.

Μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τη μετάβασή της στην «καθαρή κινητικότητα» παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ έως το 2050.

Το πακέτο, το οποίο η Επιτροπή χαρακτηρίζει «φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό», προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τους κατασκευαστές, απλοποίηση των κανόνων και τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις της βιομηχανίας στην ΕΕ, που αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό της Κίνας και τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας, συμβάλλοντας κατά 7% στο ΑΕΠ της ΕΕ και στηρίζοντας σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η αναθεώρηση του στόχου για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035. Αντί για απόλυτη απαγόρευση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω χαμηλών εκπομπών υλικών ή εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για συνέχιση της χρήσης υβριδικών και συμβατικών κινητήρων, πέραν των ηλεκτρικών και υδρογόνου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών και οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων. Έως το 2035, οι κατασκευαστές θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικά κίνητρα («υπερπιστώσεις») για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ, με στόχο την τόνωση της παραγωγής και της ζήτησης περισσότερων προσιτών μοντέλων EV. Όπως έχει επισημάνει η Επιτροπή, η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίζεται από έλλειψη μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς έως το 2024 περίπου το 70% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορούσε μεγάλα μοντέλα και SUV. Παράλληλα, η γενικευμένη αύξηση των τιμών των οχημάτων στην ΕΕ καθιστά την πρόσβαση στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου ολοένα και δυσκολότερη για πολλά νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους εταιρικούς στόλους, με στόχους σε επίπεδο κρατών-μελών για την αύξηση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, καθώς και με τη σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με κριτήρια «Made in the EU».

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, με τη δημιουργία του Battery Booster ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω άτοκων δανείων για την παραγωγή κυψελών μπαταριών στην ΕΕ.

Τέλος, μέσω του «Automotive Omnibus», η Επιτροπή προτείνει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, με τις επιχειρήσεις να αναμένεται να εξοικονομήσουν έως 706 εκατ. ευρώ ετησίως, διατηρώντας παράλληλα υψηλά περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Στεφάν Σεζουρνέ, το πακέτο συνιστά «σανίδα σωτηρίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», με στόχο την αποκατάσταση της βιομηχανικής ηγεσίας της Ευρώπης.

10 ερωταπαντήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία

Διευκρινίσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 12 ερωτήσεις και απαντήσεις.

Πώς θα τονώσουν αυτές οι νέες πρωτοβουλίες την καθαρή κινητικότητα, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ανταγωνιστικότητα στις οδικές μεταφορές;

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές. Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στην Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας και στη Συμφωνία για καθαρή βιομηχανία και καταδεικνύεται στην τελευταία έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα του 2025.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050 και δεσμεύεται ότι όλες οι πολιτικές θα παραμείνουν συνεπείς με αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας. Η μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές είναι απαραίτητη, καθώς το 2023 αντιπροσώπευαν περίπου το 30 % των συνολικών καθαρών εκπομπών CO2 της ΕΕ και εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι το 1990.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος έντονο ανταγωνισμό και βαθύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό πρωτοφανούς ταχύτητας και μεγέθους, με σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο τοπίο που δημιουργούν προκλήσεις για τους κατασκευαστές. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και η στήριξή της κατά τη μετάβαση στην καθαρή κινητικότητα και την απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Μετά από ειδικό στρατηγικό διάλογο με την αυτοκινητοβιομηχανία υπό την ηγεσία της προέδρου φον ντερ Λάιεν και πολυάριθμες συζητήσεις με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, από ΜΚΟ έως τη βιομηχανία, η Επιτροπή παρουσιάζει τη σημερινή δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις.

Αυτή η δέσμη πρωτοβουλιών παρέχει την πρώτη βιομηχανική στρατηγική για την αυτοκινητοβιομηχανία. Διασφαλίζει την κλιματική, βιομηχανική και οικονομική συνοχή. Περιλαμβάνει στοιχεία και ευνοϊκές συνθήκες για μια ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις καθαρή και ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία και ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να συνεχίσουν να επενδύουν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Παρέχει ενισχυμένη ευελιξία και τεχνολογική ουδετερότητα στα πρότυπα CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά και στοχευμένη ευελιξία για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ώστε να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους μας και υποστηρίζει την υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στους εταιρικούς στόλους.

Το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα μικρά οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα, η δέσμη προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τους κατασκευαστές ώστε να επενδύσουν στην παραγωγή μικρών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που προτείνεται σήμερα, η Επιτροπή δημιουργεί επίσης μια νέα επιχειρηματική σκοπιμότητα για την κατασκευή συσσωρευτών στην Ευρώπη με βιώσιμο οικοσύστημα συσσωρευτών στην Ευρώπη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα κόστους στην παραγωγή συσσωρευτών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης συσσωρευτών.

Τέλος, με τους νέους κανόνες επισήμανσης των αυτοκινήτων, οι καταναλωτές θα είναι καλά ενημερωμένοι πριν αγοράσουν καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά με σαφείς πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και τις εκπομπές CO2, αλλά και σχετικά με το αν το αυτοκίνητο κατασκευάζεται στην ΕΕ.

Η πρόταση Omnibus διασφαλίζει τη διοικητική επιβάρυνση και τη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κατασκευαστών. Η πρόταση συνεπάγεται συνολική εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις ύψους 706 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 222 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ. Το ποσό αυτό συνίσταται σε εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών ύψους 51 εκατ. ευρώ και σε δαπάνες συμμόρφωσης ύψους 655 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, η εξοικονόμηση διοικητικών πόρων χάρη σε όλες τις γενικές διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες απλούστευσης που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή θα ανέλθει σε περίπου 14,3 δισ. ευρώ ετησίως. Το Omnibus υλοποιεί επίσης την πρωτοβουλία για τα μικρά οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα, προτείνοντας έναν απλό τεχνικό ορισμό του «μικρού ηλεκτρικού οχήματος».

Πώς θα οδηγήσει αυτή η δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση;

Η μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών αναμένεται να αποφέρει σημαντική μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους, στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη. Θα ενισχύσει επίσης την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση τόσο της ανάπτυξης όσο και της απασχόλησης.

Η δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία θα τονώσει τη δημιουργία αξίας και θα αυξήσει τις πωλήσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών που κατασκευάζονται στην ΕΕ. Με την ετήσια παραγωγή αυτοκινήτων να μειώνεται κατά 3 εκατομμύρια και τις πωλήσεις μικρών αυτοκινήτων να μειώνονται κατά 1,6 εκατομμύρια τα τελευταία έξι χρόνια, η αναβίωση αυτού του τμήματος και η στήριξη της υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ θα στηρίξουν την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ και θα καταστήσουν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Automotive Omnibus θα εξοικονομήσει 2,1 δισ. ευρώ στους κατασκευαστές οχημάτων σε διάστημα τριών ετών, απελευθερώνοντας πόρους για καινοτομία και νέα ηλεκτρικά μοντέλα, ενισχύοντας την ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, τα αναθεωρημένα πρότυπα CO2 αφορούν την πλευρά της προσφοράς, ενθαρρύνοντας τους κατασκευαστές να διαθέτουν οχήματα μηδενικών εκπομπών στην αγορά, ενώ η πρόταση για τα εταιρικά οχήματα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ζήτησης, ιδίως σε τμήματα όπου οι μειώσεις των εκπομπών είναι πιο σημαντικές. Από κοινού, οι προτάσεις αυτές θα στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ.

Ποια είναι τα νέα πρότυπα εκπομπών CO2 και οι δυνατότητες ευελιξίας που προτείνονται για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά;

Τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την προώθηση της σταδιακής μετάβασης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, παρέχοντας παράλληλα επαρκές χρονικό περιθώριο για μια δίκαιη μετάβαση.

Τα επικαιροποιημένα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά διατηρούν αυτή τη σαφή κατεύθυνση της πορείας προς την καθαρή κινητικότητα, παρέχοντας παράλληλα στη βιομηχανία περισσότερες επιλογές για την επίτευξη των στόχων της για το CO2 με ενισχυμένη τεχνολογική ουδετερότητα και ευελιξία. Η διατήρηση αυτής της σαφούς κατεύθυνσης θα είναι σημαντική για τη βιομηχανία στο σύνολό της και για όλους τους παράγοντες της αξιακής αλυσίδας μηδενικών εκπομπών και του σχετικού οικοσυστήματος, όπως οι κατασκευαστές μπαταριών και οι φορείς φόρτισης.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση εξακολουθεί να συνάδει με τη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα και εξακολουθεί να παρέχει σαφή μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ. Παρέχονται διάφορες δυνατότητες ευελιξίας έως και μετά το 2035 για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Από το 2035 και μετά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90 % από τον αγωγό εξαγωγής, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κατά 10 % θα πρέπει να αντισταθμιστούν μέσω δύο μηχανισμών αντιστάθμισης που θα υπολογίζουν τη χρήση χάλυβα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που παράγεται στην Ένωση και την πραγματική μείωση των εκπομπών από τα συνθετικά καύσιμα και τα βιοκαύσιμα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους.

Ως εκ τούτου, τα ηλεκτρικά καύσιμα και τα βιοκαύσιμα θα συμβάλουν στην απαλλαγή του συνόλου των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση τέτοιων καυσίμων καταλογίζεται ως πιστωτικά μόρια καυσίμων για τους κατασκευαστές, τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων τους. Τα εν λόγω πιστωτικά μόρια καυσίμων μπορούν να συνεισφέρουν έως και 3 % του στόχου αναφοράς για το 2021.

Ο χάλυβας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι απαραίτητος για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής της βάσης. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι βασικός χρήστης του χάλυβα. Η τροπολογία επιτρέπει στους κατασκευαστές οχημάτων να αντισταθμίζουν τις εκπομπές CO2 των οχημάτων τους λαμβάνοντας πιστωτικά μόρια για τη χρήση χάλυβα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που κατασκευάζεται στην Ένωση στα οχήματα που παράγουν. Αυτά τα πιστωτικά μόρια χάλυβα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μπορούν να συμβάλουν έως και στο 7 % των στόχων αναφοράς για το 2021. Η ευελιξία αυτή θα παράσχει κίνητρα για τη χρήση χάλυβα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην κατασκευή οχημάτων και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ηγετικής αγοράς για την παραγωγή χάλυβα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση.

Ως εκ τούτου, η πρόταση θα επιτρέψει στα υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη (PHEV), στα οχήματα επέκτασης της αυτονομίας, στα ήπια υβριδικά οχήματα και στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν ρόλο και μετά το 2035, επιπλέον των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και των οχημάτων υδρογόνου.

Κατά τα έτη έως το 2035, η πρόταση αναγνωρίζει τις διαρθρωτικές βραχυπρόθεσμες προκλήσεις για την υιοθέτηση των ηλεκτρικών ημιφορτηγών και προσαρμόζει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 από 50 % σε 40 %. Παρέχεται επίσης ευελιξία στους κατασκευαστές αυτοκινήτων όσον αφορά την καταμέτρηση των μικρών οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ για τη συμμόρφωση με τον στόχο εκπομπών CO2. Χορηγώντας τους «υπερπιστώσεις», αντί να υπολογίζονται ως 1 αυτές που θα υπολογίζονται ως 1,3, θα δοθούν κίνητρα για την παραγωγή τέτοιων μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Κατά την περίοδο 2030-2032, εισάγεται πολυετής συμμόρφωση ή ευελιξία «τραπεζικής και δανειοληψίας», ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να υπερβούν τον στόχο σε ένα έτος, εάν η υπέρβαση αυτή αντισταθμίζεται από υπερκάλυψη του στόχου σε άλλο έτος της περιόδου.

Γιατί προτείνετε επίσης στοχευμένη τροποποίηση των προτύπων CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα;

Εκτός από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, η Επιτροπή προτείνει στοχευμένη τροποποίηση των προτύπων CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Στόχος του είναι να παράσχει στους κατασκευαστές φορτηγών και πούλμαν πρόσθετη ευελιξία για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τους οικείους στόχους εκπομπών CO2 για το 2030 που ισχύουν.

Η στοχευμένη τροποποίηση επιτρέπει στους κατασκευαστές να συλλέγουν περισσότερα πιστωτικά μόρια εκπομπών κατά τα έτη πριν από το 2030 από ό,τι στον ισχύοντα κανονισμό. Ενώ ο κανονισμός επιτρέπει επί του παρόντος στους κατασκευαστές να αποκτούν πιστωτικά μόρια μόνο όταν οι εκπομπές τους CO2 υπολείπονται μιας γραμμικής πορείας μείωσης των εκπομπών CO2, με την πρόταση θα είναι σε θέση να παράγουν πιστωτικά μόρια μόλις οι εκπομπές τους CO2 υπολείπονται του ετήσιου στόχου τους για τις εκπομπές CO2.

Πέρα από τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους στόχους για το 2030, η ευελιξία παρέχει την αναγκαία προβλεψιμότητα για τους κατασκευαστές και παρέχει κίνητρα για την ταχύτερη ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική φιλοδοξία των προτύπων CO2.

Ποιες είναι οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες επισήμανσης των οχημάτων και πώς θα βοηθήσουν τους καταναλωτές;

Η νέα πρόταση επικαιροποιεί τους κανόνες της οδηγίας του 1999 για την επισήμανση των αυτοκινήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς κατά την αγορά οχημάτων, γεγονός που θα στηρίξει επίσης τους κατασκευαστές στη συμμόρφωση με τους στόχους τους για το CO2.

Οι ετικέτες που ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το CO2 και την ενεργειακή απόδοση του οχήματος θα εμφανίζονται τόσο στους εκθεσιακούς χώρους όσο και στο διαδίκτυο και θα εναρμονίζονται πλέον σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τον σχεδιασμό των γνωστών ενεργειακών ετικετών της ΕΕ, οι οποίες αναγνωρίζονται ευρέως από το κοινό.

Η ετικέτα θα περιέχει πλέον νέες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων. Τα νέα αυτά στοιχεία θα διασφαλίσουν ότι οι δυνητικοί αγοραστές οχημάτων μηδενικών εκπομπών λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων αγοράς. Επεκτείνει επίσης το πεδίο εφαρμογής της ετικέτας οχημάτων, το οποίο επί του παρόντος περιορίζεται στα νέα αυτοκίνητα, ώστε να συμπεριλάβει και τα νέα ημιφορτηγά, καθώς και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά.

Τέλος, η πρόταση καθιστά διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων για τα προϊόντα, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα οχημάτων. Καταργεί επίσης την υποχρέωση παραγωγής αφισών και οδηγών σε χαρτί – μια απλούστευση που μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.

Γιατί προτείνει η Επιτροπή την απαλλαγή των εταιρικών οχημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές;

Τα εταιρικά οχήματα που λειτουργούν από μεγάλες εταιρείες έχουν σημαντικές δυνατότητες να τονώσουν τη ζήτηση για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και να μειώσουν τις εκπομπές από τις μεταφορές. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο μερίδιό τους στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Στην ΕΕ, οι εταιρικές ταξινομήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % του συνόλου των ταξινομήσεων αυτοκινήτων και περίπου το 90 % των ταξινομήσεων ημιφορτηγών.

Ο προτεινόμενος κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ένα συγκεκριμένο μερίδιο των ταξινομήσεων καινούργιων εταιρικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών από μεγάλες εταιρείες στην επικράτειά τους θα είναι μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών από το 2030 και μετά. Αποσκοπεί στη στήριξη της υιοθέτησης οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε εταιρικά οχήματα και στην προώθηση της μετάβασης προς την καθαρή κινητικότητα. Με την παροχή ασφάλειας στην αγορά και την τόνωση της ζήτησης, η πρόταση θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ενισχύσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Εστιάζοντας στις μεγάλες εταιρείες, η πρόταση αξιοποιεί την αγοραστική τους δύναμη, παρέχοντας στους κατασκευαστές μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Επειδή τα εταιρικά οχήματα χρησιμοποιούνται πιο εντατικά από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, συσσωρεύουν χιλιόμετρα γρηγορότερα και εισέρχονται στην αγορά μεταχειρισμένων νωρίτερα. Αυτό αυξάνει τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών για τους ιδιώτες αγοραστές, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές εκπομπές από τις μεταφορές.

Η στήριξη της υιοθέτησης εταιρικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ απαιτεί ταχεία και συνεκτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς επιτρέπει την άμεση εφαρμογή των στόχων στα κράτη μέλη, δημιουργώντας έγκαιρο αντίκτυπο στην αγορά και παρέχοντας προβλεψιμότητα για τις επενδυτικές αποφάσεις.

Θα καταστήσει επίσης τις μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές και την «παραγωγή στην ΕΕ» προϋπόθεση για τα οχήματα που επωφελούνται από δημόσια χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες για τα εταιρικά οχήματα;

Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει υποχρεωτικούς στόχους για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στα νέα εταιρικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που ταξινομούνται από μεγάλες εταιρείεςσε κάθε κράτος μέλος. Οι μεγάλες εταιρείες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Από το 2030 και μετά, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό καινούργιων εταιρικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών που ταξινομούνται από μεγάλες εταιρείες είναι μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, με χωριστό επιμέρους στόχο για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Οι στόχοι αυτοί διαφέρουν ανά κράτος μέλος, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές όσον αφορά την ωριμότητα της αγοράς και τις εθνικές συνθήκες σε ολόκληρη την ΕΕ] . Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τον συνολικό αριθμό εταιρικών οχημάτων που ταξινομούνται από μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρονται χωριστά για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά.

Για την περαιτέρω στήριξη της μετάβασης προς την καθαρή κινητικότητα, ο προτεινόμενοςκανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να μην παρέχουν οικονομικά κίνητρα για την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, την ενοικίαση, τη μίσθωση-αγορά ή τη λειτουργία εταιρικών οχημάτων εκτός των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του ενισχυτή συσσωρευτών και πώς σχετίζεται με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ;

Με 1,8 δισ. ευρώ, ο ενισχυτής συσσωρευτών επιταχύνει την ανάπτυξη συσσωρευτών που κατασκευάζονται στην ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και στηρίζοντας το πλήρες οικοσύστημα συσσωρευτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Battery Booster», 1,5 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς κυψελών μπαταριών μέσω άτοκων δανείων.

Η ενίσχυση ενισχύει τον ανάντη εφοδιασμό της Ευρώπης με υλικά, παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και καινοτομία, διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους συσσωρευτές που κατασκευάζονται στην ΕΕ και ευθυγραμμίζει τις δράσεις σε όλα τα κράτη μέλη για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας.

Πρόκειται για την ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ για τους συσσωρευτές, η οποία βασίζεται σε πρωτοβουλίες όπως η πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, το σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία και το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές. Στηρίζοντας τις επενδύσεις, δημιουργώντας ζήτηση για συσσωρευτές που κατασκευάζονται στην ΕΕ, ευθυγραμμίζοντας τις ξένες επενδύσεις με στρατηγικά συμφέροντα και προωθώντας την καινοτομία και τον συντονισμό, προσθέτει σαφή αξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία συσσωρευτών.

Πώς μειώνετε τη συμμόρφωση και τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας;

Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της για την περίοδο 2024-2029 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν περιέγραψε ένα όραμα που επικεντρώνεται στη βιώσιμη ευημερία και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη να καταστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα ταχύτερη και ευκολότερη.

Στο πλαίσιο αυτό, η δέσμη μέτρων Omnibus για την αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να αποφέρει σημαντική ελάφρυνση στις επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση περίπου 706 εκατ. ευρώ ετησίως όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης και το διοικητικό κόστος. Με τον τρόπο αυτό, η εξοικονόμηση διοικητικών πόρων χάρη σε όλες τις γενικές διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες απλούστευσης που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή θα ανέλθει σε περίπου 14,3 δισ. ευρώ ετησίως. Το Automotive Omnibus θα επιτύχει αυτές τις εξοικονομήσεις μέσω μιας σειράς στοχευμένων τροποποιήσεων των υφιστάμενων κανονισμών.

– Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν τα e-Vans με GVW μεταξύ 3,5 τόνων και 4,25 τόνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εγχώριες μεταφορές από την υποχρέωση εγκατάστασης ευφυών ταχογράφων, τοποθετώντας τους έτσι σε ισότιμη βάση με το αντίστοιχο ορυκτό καύσιμο με το ίδιο ωφέλιμο φορτίο, και να αμβλύνουν το κόστος προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι κατασκευαστές λόγω της τρέχουσας ασάφειας που προκύπτει από τις αποκλίνουσες εθνικές ερμηνείες των πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων.

– Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 για την εξαίρεση των e-Vans με GVW μεταξύ 3,5 τόνων και 4,25 τόνων (που ταξινομούνται ως ημιφορτηγά N2) από την υποχρέωση εξοπλισμού με διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας, ώστε να τεθούν σε ισότιμη βάση με τα ισοδύναμα ορυκτά καύσιμα, τα ημιφορτηγά ντίζελ N1.

– Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2024/1257 για την αφαίρεση της εργαστηριακής δοκιμής χαμηλής θερμοκρασίας τύπου 6 από το πλαίσιο Euro 7 που επικαλύπτει απαιτήσεις χωρίς πρόσθετο περιβαλλοντικό όφελος· να γίνεται αναφορά σε «κατηγορίες οχημάτων» και όχι σε «τύπους οχημάτων» για την έγκριση τύπου κινητήρα Euro 7 (χωριστή τεχνική μονάδα)· και για την ανάπτυξη συσκευών παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας επί του οχήματος (OBFCM) και υποδομής δεδομένων παρακολούθησης επί του οχήματος (OBM) και κοινών μεθόδων για την επεξεργασία τους, οι οποίες θα συμβάλουν στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των δεδομένων OBM και OBFCM.

– Κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014, ώστε να αρθεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ όταν πωλούν τα αυτοκίνητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτρέποντάς τους από το να πρέπει να αποδείξουν τη διοικητική συμμόρφωση με δύο δέσμες απαιτήσεων σχετικά με τον θόρυβο.

– Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 για τη θέσπιση νέας υποκατηγορίας επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών ηλεκτρικών οχημάτων της κατηγορίας M1 («M1E»), με μέγιστο μήκος 4,2 μέτρα.

Ποιες είναι οι δυνατότητες των μέτρων αυτών για την προώθηση της διείσδυσης μικρών οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά της ΕΕ;

Πριν από το 2035, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούν να επωφελούνται από «υπερπιστωτικάμόρια»,όπως ενσωματώνονται στα πρότυπα CO2, για μικρά οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει ισχυρό κίνητρο στους κατασκευαστές οχημάτων να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά μεγαλύτερους όγκους μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, με αναμενόμενο έμμεσο θετικό αντίκτυπο και στην οικονομική προσιτότητα των εν λόγω οχημάτων.

Το Omnibus εισάγει επίσης μια νέα κατηγορία οχημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μικρά οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα», η οποία καλύπτει ηλεκτρικά οχήματα μήκους έως 4,2 μέτρων. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να παγώσει τις απαιτήσεις για 10 έτη για την κατηγορία αυτή.

Αυτός ο εναρμονισμένος ορισμός των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα απλουστεύσει το έργο των κρατών μελών και των τοπικών αρχών κατά τη θέσπιση φορολογικών (δηλαδή επιδοτήσεις αγοράς, φόροι, απαλλαγή από τα οδικά τέλη) και μη φορολογικών (δηλαδή τέλη στάθμευσης βάσει μεγέθους, μειωμένη χρέωση, προνομιακή πρόσβαση σε λωρίδες ή στάθμευση) συστημάτων που αποσκοπούν στην προώθηση της υιοθέτησης μικρών οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων.