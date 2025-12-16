Κορυφώνεται η «μάχη» για τον προϋπολογισμό 2026 – Live από τη Βουλή

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια. Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.

Η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Ποια μέτρα στήριξης περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός

Με «μπροστάρη» τις εμβληματικές παρεμβάσεις στον τομέα της φορολογίας, το προσχέδιο του προϋπολογισμού της νέας χρονιάς «χωράει» «πακέτο» μέτρων ύψους 1,76 δισ. ευρώ: Πέρα από την περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων στο κείμενο καθίσταται σαφές πως τον Απρίλιο του 2026 θα έχουμε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Στόχος να διαμορφωθεί στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027 από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Όπως συμβαίνει βεβαίως κάθε φορά που αυξάνονται οι κατώτατες αποδοχές, μαζί με τον κατώτατο θα αυξηθούν και μια σειρά από επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή υπερωριών και τους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων.

«Καινούργιο» σύστημα φορολόγησης εισοδημάτων

Ποια είναι όμως συνοπτικά τα μέτρα που περιγράφονται στον προϋπολογισμό;

Όσον αφορά στον φόρο εισοδήματος θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

1) μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 – 20.000 ευρώ,

από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ και

από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 – 40.000 ευρώ,

2) εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ,

3) ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους

4) όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

5) ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και

16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

6) μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και

7) διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Οι προβλέψεις για τους συνταξιούχους

Πέρα από τις παρεμβάσεις που επίσης γίνονται σε φόρο ενοικίων και ΕΝΦΙΑ, υπάρχουν και τα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους πέραν της ενίσχυσης των 250- 500 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2026, είναι τα εξής:

περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ,

μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ και

μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Το συνολικό κόστος της αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ και λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, εκτιμάται για το 2026 σε 629 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπεται για δημοσίους υπαλλήλους

«Πακέτο» μέτρων υπάρχει και για τους δημοσίους υπαλλήλους:

οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με εκτιμώμενο κόστος 358 εκατ. ευρώ περίπου,

αναμόρφωση του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων με αυξήσεις εφαρμοζόμενες από τον Οκτώβριο 2025, ετήσιου κόστους 162 εκατ. ευρώ (καθαρού κόστους 85 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), ετήσιου κόστους 127 εκατ. ευρώ,

αυξήσεις στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, στο επίδομα ειδικών καθηκόντων και στις αποζημιώσεις για τα δίδακτρα φοίτησης των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, με ετήσιο κόστος 30 εκατ. ευρώ,

μισθολογική αναγνώριση (δύο μισθολογικά κλιμάκια) των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών με πενταετή κύκλο σπουδών, κόστους 7 εκατ. ευρώ και

θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ περίπου και αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και σε τεχνολογικούς φορείς, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.

Αυτές βέβαια είναι μερικές από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός, καθώς υπάρχουν και μέτρα που αφορούν την στεγαστική κρίση (πχ μείωση του φόρου ενοικίων ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ), τα νησιά (μείωση του ΦΠΑ), αλλά και «κούρεμα» των τεκμηρίων κατά 30%.

