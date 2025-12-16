Μάχες-επιβίωσης-για-την-ελληνική-νηματουργία

Μετά και τη συνέχιση της κρίσης μέσα στο 2025, σε κατάσταση πλήρους αφανισμού κινδυνεύει να περιέλθει η ελληνική νηματουργία, καθώς με εξαίρεση τη μονάδα της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία, ο υπόλοιπος κλάδος είτε έχει κατεβάσει τους διακόπτες, είτε υπολειτουργεί.

Η Νηματουργία Βαρβαρέσος έχει ήδη πτωχεύσει, η Επίλεκτος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να βρει λύση με τους πιστωτές της προκειμένου να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις της, ενώ σε ότι αφορά τα Κλωστήρια Θράκης, λειτουργούν μόνο τα εκκοκκιστήρια.

Αντίθετα, έχει σταματήσει η παραγωγική διαδικασία του κλωστηρίου στη Ροδόπη, με τις πολυετείς προσπάθειες πώλησής του να αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και μέσα στο 2026 (το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ακόμη και οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες κατά τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει αρχικό ενδιαφέρον για την απόκτησή του).

Σύμφωνα με γνωστό παράγοντα του κλάδου, «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι χαμηλές τιμές που επικρατούν πλέον τόσο στο νήμα, όσο και στο βαμβάκι, πέρα από τις ζημίες στα κλωστήρια έχουν προκαλέσει και την έντονη δυσφορία των Ελλήνων αγροτών.

Η ζήτηση για ρούχα στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατακόρυφα και η κατάσταση της κρίσης που ξεκίνησε στα μέσα του 2022 συνεχίζεται έως και σήμερα, διαψεύδοντας όσους προέβλεπαν ότι δεν θα υπερέβαινε τη διετία. Παρατηρείται επίσης και στροφή της ευρωπαϊκής ζήτησης προς τα φθηνότερα συνθετικά νήματα.

Ενδεικτικό στοιχείο της όλης κατάστασης είναι ότι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας πολλές μονάδες ακόμη και στην Τουρκία. Η κατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χειρότερο επίπεδο, καθώς οι νηματουργίες μας όχι μόνο είναι φορτωμένες με μεγάλο δανεισμό από το παρελθόν, αλλά παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν και πολύ υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση τόσο με την Τουρκία, όσο και με της άλλες ανταγωνιστικές χώρες της Ασίας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια δυσεπίλυτη, αν όχι άλυτη, εξίσωση».

Ενδεικτικά είναι τα όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου Δημήτρης Πολύχρονος την προηγούμενη εβδομάδα: «Όταν σχεδιάζαμε την τελευταία επένδυση στη μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας (προς τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας), είχαμε προϋπολογίσει μια μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 15%, ενώ σήμερα μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στην αγορά της ενέργειας πληρώνουμε 200%-250% παραπάνω!».

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, δεν είναι τυχαίο ότι η εισηγμένη εταιρεία έχει ζητήσει τη συνδρομή της επιστημονικής ομάδας της KXXK Investments (πρόσφατα η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου απέκτησε το 40% των μετοχών της), στην εκπόνηση μελέτης με στόχο να αναζητηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση του ενεργειακού της κόστους. Ήδη για το σκοπό αυτό διεξάγονται μετρήσεις και συλλέγονται δεδομένα και το 2026 θα φανεί το αν και κατά πόσο θα προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος της εισηγμένης εταιρείας.

Το 2025 θα κλείσει με ζημίες για την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου (οι βασικοί μέτοχοι αγόρασαν ακίνητο της εταιρείας προκειμένου να τονώσουν τη ρευστότητά της), ωστόσο το ευχάριστο είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ληφθεί παραγγελίες από το εξωτερικό, οι οποίες έχουν «κλειδώσει» ικανοποιητικό κύκλο εργασιών έως και το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή της στην KXXK Investments, η εισηγμένη εταιρεία προσβλέπει και σε υπεραξίες από τη δραστηριοποίηση της τελευταίας σε νέες τεχνολογίες που αφορούν την ενέργεια.