Μαρία-Μαυροματάκη:-Η-καινοτομία-στο-dna-της-tράπεζας-Πειραιώς

Στις καινοτόμες δράσεις της Πειραιώς και στη βιώσιμη πρόοδο με σκοπό τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια – Επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων Βόρειας Ελλάδας & Retail Sales Μαρία Μαυροματάκη μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε «η καινοτομία για την Πειραιώς δεν είναι απλά ένα άθροισμα εφαρμογών, ούτε μια “τάση” της εποχής στην οποία έχουμε στρέψει την προσοχή μας. Είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα και στην καθημερινότητά μας, είναι στο DNA του Οργανισμού. Διέπει τη λειτουργία, τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας με στόχο την προσφορά λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελάτων και ωφελούν την κοινωνία».

Ειδικότερα η κ. Μαυροματάκη ανέφερε: