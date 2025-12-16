Μητσοτάκης: «Ανάχωμα» στην ακρίβεια ο προϋπολογισμός – Τα έξι νέα μέτρα για τη στέγαση

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup».

«Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής που κλείνει την πενθήμερη συζήτηση της Ολομέλειας για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πρόσωπο του οποίου τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν την πρόοδο τη χώρας μας».

«Ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό, κατορθώνοντας να επιστρέψει από τη χρεοκοπία και τη στασιμότητα στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αν λοιπόν το σύνθημα έλεγε κάποτε «μένουμε Ευρώπη», τώρα σε μια περίπτωση η Ευρώπη λέει «εμείς γινόμαστε Ελλάδα». Αυτή η επιτυχία λέει πολλά», συμπλήρωσε.

«Αυτό συμβαίνει 10 χρόνια από όταν ο τόπος μας βρέθηκε ένα βήμα από την έξοδο του ευρώ – ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό και επιστρέψαμε στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων», επισήμανε.

6 επιπλέον μέτρα για το Στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιπλέον μέτρα για την ελάφρυνση του στεγαστικού ζητήματος. Ειδικότερα:

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Μητσοτάκης για ελβετικό: Κλείνουμε μια ακόμη εκκρεμότητα – «Κούρεμα» και σταθερό επιτόκιο

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «κλείσιμο ακόμη ενός λογαριασμού από το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες».

Οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο. Επιπλέον, θα προβλέπεται κούρεμα 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και επιμήκυνση αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

«Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η πολιτική μείωσης του χρέους ώστε η επόμενη γενιά να μην επωμιστεί τα λάθη της προηγούμενης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη με τρόπο που τρόπο που αιφνιδιάζει τις αγορές και εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029. Θα βρεθεί κάτω και από το χρέος της Ιταλίας»

Σχετικά με τον προϋπολογισμό, σημείωσε ότι προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης, αλλά και παρεμβάσεις 3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, το οποίο βρίσκεται για πρώτη φορά κάτω από το 140% του ΑΕΠ, ενώ η ανεργία επιστρέφει στα προ του 2008 επίπεδα και ο πληθωρισμός κινείται στο 2,2%. Ο ρυθμός επενδύσεων αναμένεται να είναι 10,2% μεγαλύτερος από φέτος, ενώ το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. ευρώ με προτεραιότητα την πλήρη απορρόφηση του RRF ( στο 65% του συνόλου σήμερα) με τον M.O της ΕΕ στο 43%.

«Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

