Μητσοτάκης:-Διακομματική-επιτροπή-για-την-αναδιάρθρωση-του-πρωτογενούς-τομέα

Τη σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε».

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, θα καταρτιστεί ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση μέσα στην επόμενη τετραετία, με την πρωτοβουλία να έχει ήδη τοποθετηθεί κεντρικά στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως είναι: «από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», ενώ τόνισε τη σημασία της διακομματικής συνεργασίας λέγοντας: «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δύο διαφορετικές Ελλάδες», λέγοντας πως: «Από τη μία (έχουμε) τον Κυριάκο Πιερρακάκη πρόεδρο Eurogroup και (από την άλλη) τον επονομαζόμενο “Φραπέ”. Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι».

«Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, επαναλαμβάνοντας πως: «απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», ενώ σημείωσε πως ο στόχος είναι ο μέσος μισθός να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν αρκεί», επισημαίνοντας ότι στον προϋπολογισμό 2026 προβλέπονται 1,76 δισ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων. Αναλυτικά είπε: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος». Αναφορικά για το ζήτημα της προκαταβολής φόρου πρόσθεσε: «Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Για τις παραβατικές συμπεριφορές και τον νέο ΚΟΚ, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα «μηδενικής ανοχής», τονίζοντας πως «ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα», ενώ υπογράμμισε πως «οι κλήσεις στους “επώνυμους” δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες παρεμβάσεων».

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε εάν μετά την πολιτική σκοπεύει να γράψει βιβλίο, απαντώντας: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς. Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες – το 2027 έχουν δύο δυνατότητες – να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα» ανέφερε.

«Η πολιτική δεν είναι για πάντα – σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική», είπε επίσης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

sofokleous10.gr

