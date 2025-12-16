Μητσοτάκης:-Επιστροφή-δύο-ενοικίων-για-εκπαιδευτικούς,-νοσηλευτές,-γιατρούς-στην-επαρχία,-νέοι-περιορισμοί-στο-airbnb-και-ανακαινίσεις-με-επιδότηση-90%

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 6 μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και πρότεινε διακομματική επιτροπή για το αγροτικό – Κατατίθεται η ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: «Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο, θα προβλέπεται και κούρεμα», δείτε βίντεο