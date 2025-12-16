Νέα-τουριστική-επένδυση-12-εκατ.-ευρώ-στην-Κέρκυρα

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ένα ακόμη 5άστερο resort, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ περίπου, στην Αραχάβη της Κέρκυρας, ενός εκ των πλέον δημοφιλών ελληνικών τουριστικών προορισμών.

Το «Dunes Nissos Resort», όπως θα ονομάζεται η νέα ξενοδοχειακή μονάδα, θα είναι δυναμικότητας 130 κλινών και θα κατασκευαστεί σε μία έκταση 18 στρεμμάτων περίπου, με φορέα επένδυσης την Corfu Lux Investment A.E., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος Καρούμπης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την έκδοση ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) θα διενεργούνται μέχρι 30-01-2026.

Βέβαια, το έργο είχε ήδη τεθεί σε διαβούλευση και είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως μία ξενοδοχειακή μονάδα 99 κλινών. Επί του παρόντος, λόγω αλλαγής του σχεδιασμού, ενισχύεται η δυναμικότητα του resort χωρίς αύξηση της έκτασης ή της δόμησης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, «η μονάδα και τα προσαρτήματά της αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά εκ νέου».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 11,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,13 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πλάνο

Με βάση τον σχεδιασμό του φορέα ανάπτυξης του έργου, η νέα ξενοδοχειακή μονάδα θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο εμβαδού 17.779,72 τ.μ., το οποίο εντοπίζεται στις βόρειες ακτές του νησιού της Κέρκυρας στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού Αχαράβης, εκτός των ορίων οικισμών της περιοχής.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι κατηγορίας 5 αστέρων, 53 δωματίων και 130 κλινών, που θα οργανωθούν σε πέντε τυπολογίες, και θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, δύο κοινόχρηστες πισίνες, γήπεδο τένις, υπαίθριο σινεμά, γυμναστήριο και SPA με εσωτερική πισίνα.

Η μέγιστη κάλυψη ορίζεται σε 3.555 τ.μ. και η μέγιστη δόμηση σε 3.200 τ.μ. Αντίστοιχα, το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 4 μέτρα για ισόγεια κτίρια και στα 7,5 ,έτρα για τα διώροφα πλέον στέγης 2 μέτρων.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, στη σχετική ΜΠΕ αναφέρεται: «Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο), η τοποθέτηση ηλιοθερμικών πάνελ, η τοποθέτηση θερμομονωτικών συστημάτων, η τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων και υαλοπινάκων, η τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, τα συστήματα ανίχνευσης φυσικού φωτισμού, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό άνω του 80%».

Σημειωτέον ότι το οικόπεδο όπου αναπτύσσεται το resort δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, αλλά εντός γενικά ελεγχόμενης αρχαιολογικά περιοχής αφού το σύνολο των βόρειων παράλιων εμφανίζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Στόχος της λειτουργίας του υπό ανάπτυξη έργου, στο οποίο θα απασχοληθούν περίπου 40 εργαζόμενοι, είναι η κάλυψη πολυτελών απαιτήσεων των τουριστών που θα επιλέξουν το νησί της Κέρκυρας για διακοπές.

«Σκοπός της επενδύτριας εταιρείας είναι η προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος ώστε να μπορούν να συναγωνίζονται δυναμικά την τουριστική αγορά, παρέχοντας υψηλού επιπέδου παροχές», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί τη θερινή σεζόν.

Η ταυτότητα

Σε ό,τι αφορά την Corfu Lux Investment A.E., με διακριτικό τίτλο «Nesos Corfu S.A.», ιδρύθηκε το 2020 από τους Απόστολο-Ιωάννη Καρούμπη και Κωνσταντίνου Καρούμπη, με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η σύσταση, εκμετάλλευση και εκμίσθωση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης, καθώς και κάμπινγκ.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.