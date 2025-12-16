Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις εξαγγελίες Τσιάρα – Θα κλείσει το ραντεβού με το Μαξίμου;

Σε διάλογο με «ρεαλιστικούς όρους» στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ευελιξίας καλεί, για ακόμα μια φορά, η Κυβέρνηση τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος παραμένει στα μπλόκα και «μετράει» τους συσχετισμούς των δυνάμεων του.

Η άρνηση του συντονιστικού των αγροτών στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού να προσέλθουν χθες στο Μαξίμου και η αποστολή «τελεσιγραφικής» λίστας με αιτήματα, προκάλεσε νευρικότητα και έντονη κινητικότητα μέσα στο σαββατοκύριακο.

Το κυβερνητικό επιτελείο αξιολόγησε τη λίστα και προσπαθεί πλέον να επιτύχει αποκλιμάκωσεις των κινητοποιήσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την κοστολόγηση των αιτημάτων προκύπτει ότι ο συνολικός «λογαριασμός» ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ, ποσό που δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα να υποστηριχθεί.

Στον πυρήνα των διεκδικήσεων που απέστειλαν την Κυριακή οι αγρότες στην κυβέρνηση, βρίσκονται οι κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και το πάγωμα οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή στη διαχείριση της ευλογιάς, με εμβολιασμό αντί για θανατώσεις και πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων. Οι μελισσοκόμοι διεκδικούν αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ ανά κυψέλη και ισότιμη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Οι «εκτός πραγματικότητας» απαιτήσεις

Ορισμένα αιτήματα όπως ελάχιστες εγγυημένες τιμές ή η απαίτηση να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ χαρακτηρίζονται εκτός πραγματικότητας από τα κυβερνητικά στελέχη. «Υπάρχουν αιτήματα λογικά και εντός δημοσιονομικών αντοχών, αλλά και διεκδικήσεις μαξιμαλιστικές ή ασύμβατες με τους κανόνες της Ε.Ε», ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας «κόκκινη γραμμή» την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Το αγροτικό μέτωπο δημιουργεί σημαντική πίεση στην Κυβέρνηση, καθώς τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και η αγορά εκπέμπει σήματα συναγερμού για την τροφοδοσία λόγω των αποκλεισμών σε οδικούς άξονες, λιμάνια και αεροδρόμια. Ταυτόχρονα τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO σύμφωνα με τα οποία στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι πολίτες αθροστικά (ναι – μάλλον ναι) θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών σε ποσοστό 85,1% επιβάλει προσεκτικούς χειρισμούς.

Προς τούτο το κυβερνητικό επιτελείο διατηρεί μια διαλλακτική στάση, αποφεύγοντας δημόσιες συγκρούσεις, επιμένοντας ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοικτή παρά την αρχική άρνηση των εκπροσώπων στα μπλόκα.

Η παρέμβαση Τσιάρα

Χθες, ο αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τονίζοντας ότι «αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία» ανέφερε ότι «Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Ο ίδιος γνωστοποίησε το πλαίσιο πάνω στο οποίο υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις και συγκεκριμένα ανάφερε 5 άξονες που δύναται να υπάρξουν βελτιώσεις για τον αγροτικό κόσμο.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Η τοποθέτηση του Τσιάρα «ζυγίζεται» πλέον στα μπλόκα προκειμένου να διαφανεί – ίσως και εντός της ημέρας – αν οι αγρότες θα καθίσουν εν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, όλα τα μπλόκα παραμένουν συντονισμένα και, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, η επόμενη φάση της κλιμάκωσης προβλέπει κλείσιμο και των παραδρόμων.

Στο Μαξίμου πάντως οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στο εσωτερικό του αγροτικού μετώπου και δεν αποκλείουν ένα πρώτο «ραντεβού» εντός 48ώρου.