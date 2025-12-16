Close Menu
    Tuesday, December 16
    Επιχειρήσεις 1 Min Read
    ΟΠΑΠ: Νέα αγορά μετοχών αξίας €4 εκατ. από την Allwyn

    Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι την 15 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

    – Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    – Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    – Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

    Την 15 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 215.930 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,5238 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.999.844,13 ευρώ.

    Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

