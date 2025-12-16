Ο CEO με τα έξι παιδιά – Η συμβουλή που τους δίνει

Όταν ο Τζεφ Σίμονς δεν διευθύνει την Elanco, ένα κολοσσό που παράγει προϊόντα για την υγεία των ζώων, αφοσιώνεται στην οικογένεια και την ανατροφή των έξι παιδιών του.

«Έχουμε οικογενειακή συνάντηση κάθε Κυριακή», δηλώνει στο Business Insider, εξηγώντας πως αυτού του είδους οι συναθροίσεις λειτουργούν και ως μάθημα επαγγελματικής καθοδήγησης για τα παιδιά του.

Με κάποια από τα παιδιά τους να βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, ο Σίμονος και η σύζυγός του προσπαθούν συνεχώς να είναι δίπλα στα παιδιά τους και να τα καθοδηγούν στην πορεία τους.

Η βασική του συμβουλή είναι εξαιρετικά απλή: «Βρείτε το σκοπό σας».

Ένας από τους γιους του έχει ήδη εφαρμόσει αυτή τη συμβουλή, αφήνοντας μια δουλειά στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, για να γίνει πάστορας.

Εκτός από το να διδάσκει στα παιδιά του να βρίσκουν τι τα παρακινεί, ο Σίμονς πιστεύει στη δύναμη της σκληρής εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του έχει κολλήσει ένα αυτοκόλλητο στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του που γράφει: «Μπορούμε να κάνουμε δύσκολα πράγματα».

Κατά τον Σίμονς, πολλοί φοιτητές εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ωστόσο, δεν είναι προετοιμασμένοι για τις αντοχές που απαιτεί μια 14ωρη εργασία ή τις απαιτήσεις μια εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο Σίμονς διδάσκει έτσι στα παιδιά του ότι «η ικανότητα για εργασία κρύβει δύναμη» και ότι τα πρώτα πέντε χρόνια στην εργασία μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καριέρα.

Αυτή η νοοτροπία διαμορφώνει επίσης την άποψή του σχετικά με την φυσική παρουσία στην εργασία στα πρώτα στάδια της καριέρας κάποιου. Αν και ενθαρρύνει την ευελιξία στον χώρο εργασίας, πιστεύει ΄΄οτι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους θα πρέπει «αναμφίβολα να βρίσκονται στο γραφείο», εάν έχουν την επιλογή να το κάνουν.

Επίσης, ο ίδιος και η σύζυγός του διακηρύσσουν συνεχώς τη σημασία αυτού που αποκαλεί βασική κοινωνική «υγιεινή», όπως η αποστολή ευχαριστήριων καρτών.

Ο σκοπός του Σίμονς

Ο ίδιος χρειάστηκε 13 χρόνια για να ανακαλύψει τον σκοπό του και «όλα άλλαξαν» μόλις το κατάφερε. Όλα ξεκίνησαν όταν συνάντησε έναν απελπισμένο πατέρα με δύο κόρες που δεν είχαν φάει για δύο μέρες. Αυτή ήταν μια καθοριστική στιγμή που «κατέστρεψε» τον Σίμονς κάνοντάς τον να συνειδητοποιήσει τον σκοπό του.

«Ξεκλείδωσε κάτι μέσα μου. Το ”γιατί” μου είναι η πείνα», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Elanco, προσθέτοντας ότι είναι παθιασμένος με την επίλυση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Ο Σίμονς, ο οποίος εργάζεται στην Elanco για πάνω από τρεις δεκαετίες, έχει επικεντρώσει τη ζωή του γύρω από αυτό το πάθος. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αλλαγή της φροντίδας των ζώων μέσω της καινοτομίας και στην υποστήριξη των αγροτών για να βελτιώσουν την υγεία των ζώων, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Επίσης, πριν από περίπου μια δεκαετία, ίδρυσε το Hatch for Hunger, έναν οργανισμό που παρέχει γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες σε όσους έχουν ανάγκη. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια γεύματα που προσφέρθηκαν στην διάρκεια της χρονιάς.

Για να παρακινήσει επιπλέον άλλους ηγέτες, είναι πρόεδρος του EDGE Mentoring, ενός οργανισμού καθοδήγησης. Όπως λέει άλλωστε, λατρεύει τους «πεινασμένους ηγέτες» και όταν βλέπει αυτό το χαρακτηριστικό σε κάποιον του προκαλείται μια συναισθηματική αντίδραση. «Όταν κάποιος βρει το σκοπό του, θα πάει σε μέρη που δεν θα μπορούσε να φανταστεί», υποστηρίζει ο ίδιος.