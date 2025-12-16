Παπακωνσταντίνου (Ideal): Εμπρακτη επιβράβευση των μετόχων η επιστροφή κεφαλαίου €0,15

Το Δ.Σ. της IDEAL Holdings καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €8,4 εκατ. περίπου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσθετης επένδυσης €41 εκατ. από την Oak Hill Advisors, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings, καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο (2026-2028), που ανακοινώθηκε πρόσφατα, και προβλέπει τη διατήρηση της συνεπούς μερισματικής πολιτικής με απόδοση τουλάχιστον 40–50% των καθαρών κερδών για την επόμενη τριετία.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά «Εισηγούμαστε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή ως έμπρακτη και άμεση επιβράβευση για τη διαρκή εμπιστοσύνη των μετόχων μας στη δυναμική και την προοπτική της IDEAL Holdings. Η ισχυρότατη ταμειακή μας θέση σε συνδυασμό με τη σταθερά ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών, μας επιτρέπει να υλοποιούμε με συνέπεια τη δέσμευσή μας για απόδοση της δημιουργούμενης αξίας και της κεφαλαιακής ευρωστίας της IDEAL Holdings στους μετόχους μας παράλληλα με την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών μας σχεδίων».