Παραθαλάσσιο-ξενοδοχείο-στην-Αχαράβη-Κέρκυρας-εγκαινιάζει-η-wyndham

Το Wyndham Corfu Acharavi, κάνει ντεμπούτο στην Κέρκυρα σε συνεργασία με τον Mercan Group, έναν από τους κορυφαίους developers ξενοδοχείων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, λίγα μόλις βήματα από το γραφικό χωριό της Αχαράβης, με αρχιτεκτονική βενετσιάνικης επιρροής, το οποίο περιτριγυρίζεται από πλούσια βλάστηση και αμμώδη παραλία.

Ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε:

«Το σμαραγδένιο νησί της Κέρκυρας συγκαταλέγεται στους εξαιρετικούς μεσογειακούς προορισμούς για όλο τον χρόνο, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες σε ετήσια βάση. Το Wyndham Corfu Acharavi, που βρίσκεται σε μία από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού, αποτελεί ένα συναρπαστικό ορόσημο, καθώς εκπροσωπεί το πρώτο ομώνυμο ξενοδοχείο μας στο νησί. Καθώς το χαρτοφυλάκιό μας επεκτείνεται σε 15 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, η συνεργασία μας με τον Mercan Group ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, όπου συνεχίζουμε να βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες».

Ένα ιδανικό νησιωτικό καταφύγιο

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη βόρεια ακτή με θέση ακριβώς μπροστά σε αμμώδη παραλία μήκους 7 χιλιομέτρων και ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τα θεαματικά ηλιοβασιλέματα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για διακοπές όλο τον χρόνο. Το ξενοδοχείο διαθέτει 163 δωμάτια, σουίτες και διαμερίσματα, ενώ τους επόμενους μήνες προβλέπεται να προστεθούν περισσότερα από 100 premium δωμάτια.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας με ποικιλία γαστρονομικών επιλογών, όπως το Theos Main Restaurant με live-cooking και μπουφέ, καθώς και το Olive Specialty Restaurant, που προσφέρει μια σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής ελληνικής ταβέρνας. Επιπλέον καφέ και σνακ μπαρ εξυπηρετούν τις περιοχές της πισίνας και της παραλίας, προσφέροντας επιλογές φαγητού και αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ευεξία βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας, με spa πλήρους εξυπηρέτησης που διαθέτει σάουνα, χώρους θεραπειών και χώρους χαλάρωσης. Το θέρετρο προσφέρει επίσης πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, δύο εξωτερικές πισίνες, παιδική πισίνα, γήπεδο τένις και εγκαταστάσεις αναψυχής για επισκέπτες κάθε ηλικίας. Επιπλέον παροχές περιλαμβάνουν ιδιωτικό πάρκινγκ και mini market με τοπικά προϊόντα.

Μεταξύ άλλων παροχών, το Wyndham Corfu Acharavi προσφέρει δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες, παιδική χαρά και πρόσβαση σε κοντινές δραστηριότητες όπως ποδηλασία, θαλάσσιες εξορμήσεις και πεζοπορικές διαδρομές. Η προνομιακή τοποθεσία του, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της Αχαράβης και τα παραθαλάσσια εστιατόρια, επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν τόσο την ηρεμία, όσο και αυθεντικές τοπικές εμπειρίες. Το νησί διαθέτει εξαιρετικές αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με τα γύρω νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, αποτελώντας τόσο αυτόνομο προορισμό όσο και πύλη προς το Ιόνιο.

Ο κ. Θεόδωρος Κιουτσούκης, Πρόεδρος της Mercan Greece, δήλωσε:

«Το Wyndham Corfu Acharavi σηματοδοτεί όχι μόνο την είσοδό μας στην ελληνική αγορά φιλοξενίας, αλλά και την έναρξη της συνεργασίας μας με τη Wyndham Hotels & Resorts. Η Κέρκυρα, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, με σχέδια να προστεθούν στο ακίνητο άλλα 100 premium δωμάτια. Καθώς οι καλοκαιρινές περίοδοι μεγαλώνουν, προσκαλούμε τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το Wyndham Corfu Acharavi στην επόμενη ελληνική τους απόδραση».

Το Wyndham Corfu Acharavi προσκαλεί τους επισκέπτες να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την ειδυλλιακή βόρεια ακτή της Κέρκυρας, με πλήρεις παροχές θέρετρου και ζεστή ελληνική φιλοξενία.

Οι διανυκτερεύσεις ξεκινούν από 277 ευρώ, με δυνατότητα εξαργύρωσης δωρεάν διαμονής με 15.000 πόντους Wyndham Rewards ανά διανυκτέρευση. Περισσότερες πληροφορίες στο wyndhamhotels.com.