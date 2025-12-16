Πλήγμα-στην-παγκόσμια-αγορά-smartphone-λόγω-ελλείψεων-σε-τσιπ

Τους τελευταίους μήνες, αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών παγκοσμίως, έχουν έρθει αντιμέτωπες με ελλείψεις σε τσιπ μνήμης.

Οι αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά 2,1% το 2026, καθώς το αυξημένο κόστος των τσιπ είναι πιθανό να επηρεάσει τη ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα της Counterpoint.

Τους τελευταίους μήνες, αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών παγκοσμίως, έχουν έρθει αντιμέτωπες με ελλείψεις σε τσιπ μνήμης, καθώς οι κατασκευαστές επικεντρώνονται σε τσιπ μνήμης υψηλής τεχνολογίας κατάλληλα για ημιαγωγούς σχεδιασμένους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι το χαμηλό τμήμα της αγοράς (κάτω από 200 δολάρια) επηρεάζεται πιο σοβαρά, με το κόστος των υλικών (συνολικό κόστος των εξαρτημάτων) να αυξάνεται κατά 20% έως 30% από την αρχή του έτους», δήλωσε ο διευθυντής έρευνας της Counterpoint, MS Hwang

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κινεζικές μάρκες smartphone, όπως η Honor και η Oppo, αναμένεται να είναι πιο ευάλωτες, ιδίως στο τμήμα των βασικών μοντέλων, λόγω των στενών περιθωρίων κέρδους.

«Η Apple και η Samsung βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να αντέξουν τα επόμενα τρίμηνα», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της Counterpoint, Yang Wang.

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, η Counterpoint είχε αναφέρει ότι απόφαση της Nvidia να χρησιμοποιήσει τσιπ μνήμης τύπου smartphone στους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης της θα μπορούσε να προκαλέσει διπλασιασμό των τιμών της μνήμης διακομιστών έως τα τέλη του 2026.