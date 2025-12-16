Προσωρινή-αναστολή-λειτουργίας-της-cetracore-jetoil

Οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση σε επιχειρηματίες και οντότητες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να μπει προσωρινό λουκέτο στην εταιρεία Cetracore Jetoil η οποία έχει στην Ελλάδα δίκτυο περίπου 80 πρατηρίων.

Η εταιρεία ανήκει στην Cetracore του Μurtaza Ali Lakhani και μετά τις αποφάσεις της Ευρώπης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

– Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

– Δε θα προβεί στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσων συμφωνιών.