Πωλητήριο-από-την-dovalue-σε-δύο-πακέτα-δανείων

Να κεντρίσει το ενδιαφέρον μιας μεγαλύτερης «δεξαμενής» επενδυτικών κεφαλαίων, που ξεπερνούν τα όρια των distressed funds, επιδιώκει η doValue , βγάζοντας προς πώληση τα χαρτοφυλάκια «Giza» και «Alexandria», οι απαιτήσεις των οποίων εντάσσονται στις τιτλοποιήσεις Cairo (I, II, III).

Το «Giza» περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια που έχουν «θεραπευτεί» και θεωρούνται εκ νέου ενήμερα, αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ. Το μικρό σχετικά μέγεθος του χαρτοφυλακίου επιτρέπει στον servicer να «μετρήσει» τις διαθέσεις – ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων που δεν αναζητούν απλώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια για να γράψουν αποδόσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η doValue επιδιώκει μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους ή τις αρχές του νέου να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης του παραπάνω πακέτου.

Από την άλλη, το «Alexandria» αφορά ρυθμισμένα, ως επί το πλείστον, 2.700 δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Χαρτοφυλάκιο που ακολουθεί και στο οποίο «τρέχει» διαγωνιστική διαδικασία πώλησης. Τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση εξόδων συναλλαγής θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, των τιτλοποιήσεων Cairo (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Από την πώληση του «Alexandria» θα αποπληρωθεί το senior τμήμα του Cairo III.

Γενικότερα, οι διαδικασίες για την επιστροφή ενός γκρουπ «θεραπευμένων» ή «ημι – θεραπευμένων» δανείων προς τις τράπεζες δεν έχουν ωριμάσει αρκετά και υπό αυτό το πρίσμα θα καταγράφονται κάποιες μεμονωμένες συναλλαγές μεταξύ servicers και ξένων κεφαλαίων, με τα τελευταία να λειτουργούν αργότερα ως «γέφυρα» για τις τράπεζες ή και άλλους. Το μεγάλο στοκ μη εξυπηρετούμεων δανείων που υπάρχει στο εγχώριο σύστημα (υπό τη διαχείριση των servicers) και οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να ανακύψουν σε ενδεχόμενη αντιστροφή του οικονομικού κύκλου βάζουν «φρένο» από πλευράς επόπτη.

Επιπλέον, μια ήπια επιβράδυνση των ανακτήσεων απορρέει από το γεγονός ότι η στρατηγική που επικρατεί σταθερά ανά τρίμηνο είναι αυτή των ρυθμίσεων, η οποία υπερτερεί σημαντικά έναντι των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της doValue Greece, το υψηλό ποσοστό ανακοπών κατά των πλειστηριασμών που μπλοκάρουν τις πωλήσεις ακινήτων και οι αγκυλώσεις που αφορούν ενδιάμεσα στάδια για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου – που ξεκινά από τον έλεγχο για νομικά και τεχνικά ζητήματα και καταλήγει στην μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο που διαρκεί μέχρι και δύο έτη – και η δυνατότητα τακτοποίησης ενός ακινήτου (πρόκειται για χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες τακτοποίησης) από την πλευρά του αγοραστή (έναντι των τραπεζών – servicers) περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών διαχείρισης.

Έτσι, όπως προέκυψε κατά τη χθεσινή σύσκεψη της ειδικής ομάδας εργασίας (servicers, Τράπεζα της Ελλάδος και υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης) η ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι ανακοπές τρίτων που αφορούν πλειστηριασμούς, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα ακίνητα που συνδέονται με δάνεια του νόμου Κατσέλη, για τα οποία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χθεσινής σύσκεψης των αρμόδιων φορέων, αναμένεται να επισπευθεί η εκκαθάριση. Η συνολική αξία αυτών των ακινήτων εκτιμάται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ.

«Κανάλι» για την αναθέρμανση των στεγαστικών η Finthesis

Από την άλλη, η doValue Greece ανοίγει διαρκώς τη «βεντάλια» των δραστηριοτήτων της, μέσω των θυγατρικών της και κυρίως μέσω της Finthesis (δραστηριοποιείται στον χώρο της διαμεσολάβησης για την χορήγηση στεγαστικών δανείων). Η εταιρεία φαίνεται να ανεβάζει διαρκώς ρυθμούς, προωθώντας ένα σημαντικό όγκο αιτημάτων για στεγαστικό δάνειο, που φτάνει κοντά στα 250 εκατ. ευρώ για φέτος. Για το 2026, η εταιρεία στοχεύει να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με περίπου τα 120 εκατ. ευρώ να οδεύουν προς εκταμίευση, διαμορφώνοντας έτσι ένα ουσιαστικό «κανάλι» αναθέρμανσης της στεγαστικής πίστης για τις τράπεζες.