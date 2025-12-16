Στις-7-Ιανουαρίου-η-Γενική-Συνέλευση-του-ΟΠΑΠ,-η-ατζέντα

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 16 Δεκεμβρίου 2025 απόφασή του, προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην δέκατη τρίτη (13η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων, με σύσταση νέας επωφελούμενης εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019 και του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν, (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30ής Ιουνίου 2025 ισολογισμού μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου και (iii) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση. (β) Έγκριση του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων.

Θέμα 3ο: (α) Έγκριση σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, με εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών προκειμένου η ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί να καταστεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. (β) Έγκριση του Καταστατικού της νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση ακύρωσης 11.459.263 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,9), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης 2 και 4..

Θέμα 5ο: (α) Έγκριση (i) της διασυνοριακής μετατροπής της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, χωρίς να λυθεί ή να τεθεί σε εκκαθάριση, θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Μετατραπείσα Εταιρεία») κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019 και συμπληρωματικά των διατάξεων των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του Τίτλου X, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και από πλευράς φορολογικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59 καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (η «Διασυνοριακή Μετατροπή»), (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διασυνοριακής Μετατροπής, το οποίο καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139δ του ελληνικού νόμου 4601/2019 και το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales),(iii) του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής») σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (το «Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας»), (iv) του σχηματισμού εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας και της παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (v) παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως περιορίσει ή καταργήσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 420-26 (5) §3 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) που αφορά στον σχηματισμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών και τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση των μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (vi) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την Διασυνοριακή Μετατροπή. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται σε σχέση με την συμβολαιογραφική πράξη της Διασυνοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales).

Θέμα 6ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και καθορισμός της θητείας τους. Διορισμός ανεξαρτήτων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

Θέμα 7ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας (η «Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Θέμα 8ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου της Μετατραπείσας Εταιρείας (η «Επιτροπή Ελέγχου») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της της Επιτροπής Ελέγχου. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, διορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή (réviseur d’entreprises agréé) της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Θέμα 10ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 7.a και 7.b του νόμου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées) με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιανουαρίου 2026, Τρίτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.