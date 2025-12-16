Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Σε φάση διόρθωσης ο Kopsi

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν ζημιές την Τρίτη (16/12), ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να απομακρύνονται από τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ.

Μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Oracle και η Broadcom, υποχώρησαν πάνω από 5% και 2% αντίστοιχα, ενώ και η Microsoft κατέγραψε απώλειες. Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες που ο δείκτης Kospi έπεσε κάτω από το επίπεδο των 4.000 μονάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 1,45% στις 49.442,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,42% στις 3.824,81 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 1,51% στις 12.914,67 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ηχηρές απώλειες 2,24% στις 3.999,13 μονάδες. Είναι η πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες που ο δείκτης κλείνει κάτω των 4.000 μονάδων.

Τέλος, ο Hang Seng έχασε 1,75% στις 25.181,50 μονάδες και ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με απώλειες 0,42% στις 8.598,90 μονάδες.