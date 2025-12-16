Συγκαλείται-το-Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής-με-θέμα-τις-εξελίξεις-στην-Ανατολική-Μεσόγειο

Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

