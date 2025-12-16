Σφοδρή-επίθεση-του-Αλέξη-Τσίπρα-στην-κυβέρνηση-από-την-Πάτρα

-

Οι δυο «ψυχές» του ΣΥΡΙΖΑ στη μετά-Τσίπρα εποχή θα βρεθούν απέναντι σήμερα το απόγευμα. Η μια θα βρίσκεται στη Βουλή, με τον Σωκράτη Φάμελλο να παίρνει το λόγο στην Ολομέλεια για τη συζήτηση του προϋπολογισμού παρουσία των βουλευτών του κόμματος. Η άλλη θα χτυπά στην Πάτρα όπου ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του.

Την ώρα που θα ψηφίζεται το κορυφαίο νομοσχέδιο της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει πως ο πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται εκτός Βουλής. Η αχαϊκή πρωτεύουσα ήταν ανέκαθεν το «προπύργιο» της κεντροαριστεράς ακόμα και το 2023 που ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια μεγάλη συντριβή και η επιλογή της μόνο τυχαία δεν ήταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει ένα μανιφέστο κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στο Μαξίμου. Αναμένεται να τονίσει πως «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πει στην τοποθέτησή του πως «το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους». Για την περίοδο 2015-2019 θα τονίσει χαρακτηριστικά: «σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης.Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρώην πρωθυπουργός θα αναφερθεί από την Πάτρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επόμενη ημέρα: «Είναι επείγον σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης. Μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης. Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης… Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».

Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα και η τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος κινείται στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και για πολλούς η παρουσία του στο πάνελ της εκδήλωσης αποτέλεσε έκπληξη. Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας, που έχει διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

