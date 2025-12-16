Το κόστος των αγροτικών κινητοποιήσεων στην ελληνική οικονομία

Τις τελευταίες εβδομάδες οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα έχουν κλιμακωθεί με ένταση, καθώς χιλιάδες παραγωγοί έχουν στήσει μπλόκα σε εθνικούς οδικούς άξονες, συνοριακά περάσματα και κομβικά σημεία του δικτύου μεταφορών. Οι αγρότες απαιτούν την άμεση καταβολή καθυστερημένων επιδοτήσεων, την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής και αποτελεσματική στήριξη για τις απώλειες από φυσικές καταστροφές και ασθένειες στα ζώα. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για διάλογο, η πίεση των κινητοποιήσεων παραμένει ισχυρή, με σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το οικονομικό κόστος για την ελληνική οικονομία από τις αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί να φτάσει από 39 έως 45 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Το κόστος αυτό αντικατοπτρίζει τις απώλειες που υφίστανται οι επιχειρήσεις και η αγορά συνολικά λόγω των αποκλεισμών στις μεταφορές και στην τροφοδοσία προϊόντων. Οι σωρευτικές απώλειες, σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις παραταθούν για πάνω από δύο εβδομάδες, υπολογίζονται σε δεκάδες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικές επιπτώσεις στον τζίρο, στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα.

Άμεσες οικονομικές επιπτώσεις

Οι αποκλεισμοί των δρόμων και των μεταφορικών κόμβων έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων επιβαρύνουν το κόστος μεταφορών και logistics, αυξάνουν τις διαδρομές παράκαμψης και δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις. Η διακοπή της ροής προϊόντων έχει επίσης οδηγήσει σε φθορές ευπαθών προϊόντων, με αποτέλεσμα απώλειες που εντείνονται όσο παραμένουν κλειστές οι βασικές αρτηρίες.

Συγχρόνως, το λιανεμπόριο και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μειώσεις τζίρου, καθώς η καθυστέρηση στην τροφοδοσία μειώνει τη διαθεσιμότητα αγαθών στα ράφια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες έχουν αναφέρει απώλειες τζίρου που φτάνουν διψήφια ποσοστά στις πληγείσες περιοχές — μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος, δεδομένης της αυξημένης καταναλωτικής δραστηριότητας πριν από τις γιορτές.

Οι πιέσεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα στην αγορά και περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προγραμματίσουν επενδύσεις ή να διατηρήσουν απρόσκοπτες λειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι μια γενικότερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που υπερβαίνει τον άμεσο χρόνο των κινητοποιήσεων.

Πιθανές ανατιμήσεις και έμμεσες επιπτώσεις

Η διαταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού και η αύξηση του κόστους μεταφορών έχουν ήδη αρχίσει να ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές ορισμένων προϊόντων. Σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης, όπως αυτή που παρατηρείται πριν από τις εορτές, οι καθυστερήσεις στην προσφορά μπορούν να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις που επιβαρύνουν την τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι πιέσεις αυτές προέρχονται όχι μόνο από την έλλειψη διαθεσιμότητας, αλλά και από την αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς και αυξημένα αποθέματα ασφαλείας.

Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών αισθάνονται δυσανάλογα το βάρος των κινητοποιήσεων, καθώς δεν διαθέτουν τα περιθώρια ρευστότητας και πόρων που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες για να απορροφήσουν τις απώλειες. Οι περιοχές της περιφέρειας, όπου η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία των μεταφορών και του τουρισμού, βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση.

Δομικές προκλήσεις και οι απαιτήσεις των αγροτών

Οι κινητοποιήσεις δεν μπορούν να εκληφθούν αποκομμένα από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, φυσικές καταστροφές και αυξήσεις στις τιμές των εισροών. Η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής έχει μειώσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των παραγωγών, οδηγώντας σε αύξηση των οικονομικών απαιτήσεων που έχουν κοστολογηθεί σε ποσό άνω των 4,7 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης, αποζημιώσεις και πολιτικές που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η μείωση του κόστους παραγωγής, η έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων και η θέσπιση εγγυημένων τιμών παραγωγού για βασικά προϊόντα αποτελούν προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. Η καθυστέρηση στην καταβολή επιδοτήσεων, με μεγάλο μέρος των οφειλών να εκκρεμεί, έχει στερήσει σημαντική ρευστότητα από τις εκμεταλλεύσεις, εντείνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις.

Μακροοικονομικές συνέπειες και προοπτικές

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα που προκαλείται από τις κινητοποιήσεις μπορεί να έχει επιπτώσεις που υπερβαίνουν τα προφανή κόστη των ημερών αποκλεισμών. Η έλλειψη σταθερότητας αποθαρρύνει τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, μειώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική εικόνα οικονομικής σταθερότητας της χώρας. Η συνεχιζόμενη πίεση στις τιμές και η πιθανότητα ανατιμήσεων στα τρόφιμα επιβαρύνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις βλέπουν την κερδοφορία τους να συρρικνώνεται.

Επίσης, η μείωση του όγκου εμπορικών συναλλαγών και η καθυστέρηση στις εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνει τα δημόσια έσοδα και περιορίζει τη δυναμική ανάκαμψης του εμπορίου. Η πρόκληση για την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους είναι να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της λειτουργίας της οικονομίας και στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα και την ευρύτερη οικονομία.

Συμπεράσματα

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, με καθημερινό κόστος που μπορεί να φτάσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και σωρευτικές απώλειες που συσσωρεύονται σε σημαντικά ποσά σε περίπτωση παρατεταμένων αποκλεισμών. Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις εκτείνονται σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς όπως το λιανεμπόριο, οι μεταφορές, οι εξαγωγές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν βαθύτερα δομικά ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, τα οποία χρήζουν ολοκληρωμένων πολιτικών λύσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία.

Πίνακας 1 – Εκτίμηση ημερήσιου κόστους των αγροτικών μπλόκων στην ελληνική οικονομία (Δεκ. 2025)

Περιοχή επιπτώσεων Εκτιμώμενο ημερήσιο κόστος (€) Σχόλια / Παρατηρήσεις Λιανεμπόριο 15.000.000 Μείωση τζίρου λόγω καθυστερήσεων εφοδιασμού και καταναλωτικής αβεβαιότητας. Μεταφορές & logistics 8.000.000 Επιπλέον κόστος μετακινήσεων & καθυστερήσεων στις παραδόσεις προϊόντων. Αγροτικές εξαγωγές 5.000.000 Πιθανές απώλειες λόγω καθυστερήσεων φορτίων. Τουρισμός (περιφέρεια) 3.000.000 Ακυρώσεις/περιορισμός κρατήσεων λόγω πρόσβασης. Άλλες δραστηριότητες ~5.000.000 Επιχειρήσεις τροφίμων, υπηρεσίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ΣΥΝΟΛΟ 36.000.000 – 45.000.000 Συνολική εκτίμηση ημερησίου κόστους για την οικονομία.

- Εκτιμήσεις βάσει αναλύσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά για τις συνέπειες από τα μπλόκα — κόστος έως 45 εκατ. € ημερησίως.

Πίνακας 2 – Σωρευτικό κόστος σε περιόδους παρατεταμένων κινητοποιήσεων

Διάρκεια κινητοποιήσεων Εκτιμώμενο συνολικό κόστος (€) Παρατηρήσεις 5 ημέρες ~180.000.000 Βάσει μέσης εκτίμησης 36 εκατ. €/ημέρα. 10 ημέρες ~360.000.000 Συνολική συσσώρευση κόστους. 15 ημέρες ~540.000.000 – 600.000.000 Εκτίμηση μέχρι 600 εκατ. € σε ~2 εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Σημείωση: Η εκτίμηση 600 εκατ. € αφορά σωρευτικές απώλειες μετά από περίπου 15 ημέρες συνεχών αποκλεισμών σε δρόμους, λιμάνια και τελωνεία.

Πίνακας 3 – Εκτιμήσεις απωλειών για εξαγωγείς (παρελθόντος)

Από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων κύκλων αγροτικών διαμαρτυριών:

Κατηγορία Εκτιμώμενη απώλεια (€ / ημέρα) Σχόλιο Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ~30.800.000 Αξία εξαγωγών που μεταφέρεται με οδικές μεταφορές. Σε περίπτωση περαιτέρω αποκλεισμών (λιμάνια/σιδηρόδρομοι) >65.000.000 Εκτίμηση συνολικού κόστους για εξαγωγές & μεταφορές.

Πίνακας 4 – Εκτίμηση κόστους προϊόντων που χάνονται ή φθείρονται

Κατηγορία προϊόντων Εκτιμώμενη ημερήσια απώλεια (€) Βάση εκτίμησης Φθορά ευπαθών προϊόντων ~1.500.000 Εκτίμηση βάσει άρθρων για ευπαθή προϊόντα. Αναμενόμενη αύξηση κόστους logistics Ποσοστιαία αύξηση 10–25% Λόγω καθυστερήσεων και εναλλακτικών διαδρομών.

Πίνακας 5 – Κόστη/αιτήματα αγροτών σε βάθος χρόνου