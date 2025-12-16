Το πλαίσιο πρόσθετης στήριξης των αγροτών – Έκτακτα κονδύλια, επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου και μειώσεις ρεύματος

Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

• Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα».

Εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ότι δήθεν έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε περιθωριοποίηση και σε υποβάθμιση έναντι της Τουρκίας, καθώς και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε ότι έπεσαν έξω. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε:

– Τη συμφωνία με την Chevron, που ακύρωσε στην πράξη το περιβόητο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

– Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που για χρόνια συζητείτο και δεν προχωρούσε, και τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο.

– Το πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αποδείχθηκε πως η Ελλάδα, παρά την περί του αντιθέτου κριτική, είχε τελικά δικαίωμα βέτο και ότι ο δρόμος της Άγκυρας περνάει και από την Αθήνα», ανέφερε.

– Την υπογραφή των ενεργειακών συμφωνιών, για τους υδρογονάνθρακες και για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Εξελίξεις στην οικονομία

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό και μεγάλο για όλα τα νοικοκυριά. Σημείωσε ωστόσο ότι από το 2022 και μετά είναι πανευρωπαϊκό και διεθνές και ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων, (καλάθι του νοικοκυριού, πρόστιμα, αυξήσεις μισθών και επιδομάτων) για την αντιμετώπισή του. «Εννοείται φυσικά ότι η προσπάθεια συνεχίζεται», τόνισε. Και για το στεγαστικό, υπογράμμισε τις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση για τη στήριξη των ενοικιαστών, και ειδικότερα των νέων, στις οποίες προστίθενται τώρα και νέες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τέλος την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια επισημαίνοντας συγκεκριμένα: Τη μείωση της ανεργίας από 18 σε 8%, και το γεγονός ότι σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια 500 χιλιάδες επιπλέον συμπολίτες μας. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών. Τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους και το γεγονός ότι πλέον δανειζόμαστε φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup που αποτελεί αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

sofokleous10.gr

