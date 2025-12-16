Χρ.-Δήμας:-Τα-έργα-που-αναβαθμίζουν-την-ποιότητα-ζωής-σε-όλη-την-Ελλάδα

Είναι απολύτως απαραίτητο οι αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο, ειδικότερα όταν έχουν πρόσκληση από τον πρωθυπουργό, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Δήμας, κατά την ομιλία του επί του κρατικού Προϋπολογισμού 2026, στην ολομέλεια της Βουλής.

«Κάποια από τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες στο δημόσιο διάλογο είναι εύλογα, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής στην ενέργεια, με πιο χαμηλές τιμές για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα, στο ζητήμα του αγροτικού πετρελαίου, ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είναι εύλογα. Οι λύσεις όμως βρίσκονται μέσα από το διάλογο. ‘Αρα είναι απολύτως απαραίτητο να προσέλθουν στο διάλογο, ειδικότερα όταν έχουνε πρόσκληση από τον πρωθυπουργό» είπε ο κ. Δήμας.

Αναφερόμενος στα οικονομικά δεδομένα του Προϋπολογισμού, είπε ότι το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ήταν αρχικά στα 680 εκατομμύρια ευρώ, όμως, με το τέλος του έτους έχει αυξηθεί κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, ευχαριστώντας για αυτή την εξέλιξη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως είπε, για το 2026, το εθνικό σκέλος θα είναι στα 950 εκ ευρώ, το συγχρηματοδοτούμενο στα 760 εκ ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πάνω από 650 εκ ευρώ, άρα το σύνολο θα είναι 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφερόμενος στα «σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν το 2025», στάθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος «που είχαμε υποσχεθεί ότι μέσα σε τρία χρόνια θα ολοκληρωθεί [. . .] και πράγματι παραδώσαμε τα 65 πρώτα χιλιόμετρα στις 31 Ιουλίου, τα υπόλοιπα 10 χλμ. πριν από 10 περίπου ημέρες «με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ασφαλή, άνετο αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αθήνα την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα, και τον Πύργο».

Σημείωσε μάλιστα, ότι από τον Δεκέμβρη του 2023, το υπουργείο μας υλοποιεί στο δρόμο Πάτρα-Πύργος, στην παλιά εθνική οδό, μέτρα αυξημένης οδικής ασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουμε μειώσει τα θανατηφόρα ατυχήματα πάνω από 80% και να έχουμε μηδενίσει τις μετωπικές συγκρούσεις, και να έχουμε καταφέρει να σώσουμε πολλές ζωές».

Τα ίδια αυτά πετυχημένα μέτρα εφαρμόζουμε και στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ, είπε ο κ. Δήμας. Από το φετινό καλοκαίρι, σε δύο τμήματα του ΒΟΑΚ (Χανιά-Κολυμβάρι και Ηράκλειο-Λινοπεράματα) έχουμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, και μέσα στο 2026 θα επεκταθούν σε πέντε επιπλέον σημεία, με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στον ΒΟΑΚ «που συμβασιοποιήσαμε την παραχώρηση, το Χανιά-Ηράκλειο στις 9 Μαΐου 2025, καταφέραμε και έχουμε ήδη εργοτάξια έξω από τα Χανιά, από την περασμένη εβδομάδα, έξω από το Ρέθυμνο, και σε λίγες ημέρες έξω από το Ηράκλειο. Σήμερα μάλιστα, υπέγραψα και την απόφαση για την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το κομμάτι Χανιά – Κίσσαμος, άρα ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται και προς τα δυτικά» ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. «Ο ΒΟΑΚ θα είναι ένας αυτοκινητόδρομος, η τελευταία εκκρεμότητα της πολιτείας όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους από τον Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία».

Για τα έργα, λόγω του “Daniel”, είπε ότι έχουν προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. «Οι υποδομές όμως, που δημιουργούμε, η αποκατάσταση που κάνουμε στα έργα Daniel, δεν θα επαναφέρει απλώς τις υποδομές στην προηγούμενη κατάσταση, θα έχουμε πιο βιώσιμες, πιο ανθεκτικές υποδομές στην χώρα μας».

Ο κ. Δήμας υπενθύμισε επίσης ότι πριν λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού: «Είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς αναβαθμίζεται η Εγνατία Οδός.

Η συντήρηση των 69 σηράγγων, πρώτα σε κατηγορία ‘Ε’ και στη συνέχεια σε κατηγορία ‘Α’, οι γέφυρες, το οδόστρωμα, όλα θα εκσυγχρονιστούν, και θα γίνει η Εγνατία οδός ακόμα πιο ασφαλής αυτοκινητόδρομος. Παράλληλα δημιουργούνται 16 σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, κυρίως ανατολικά της Θεσσαλονίκης, 12 χώροι σταθμοί αναψυχής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην κίνηση στον αυτοκινητόδρομο».

Επίσης, πρόσθεσε, αντικαταστήσαμε μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν τα δύο τρίτα του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, με υπερσύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προσβάσιμα για το σύνολο των πολιτών.

Χρ. Δήμας: Το 2026 σχεδιάζουμε πολλά έργα σε όλη την επικράτεια

Για το μετρό Θεσσαλονίκης, είπε ότι τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του, έχουμε καταφέρει και έχουμε πολύ σημαντική επιβατική κίνηση. Οι πολίτες και οι επισκέπτες έχουν αγκαλιάσει το μετρό. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό, ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, καθώς η μείωση των οχημάτων στο κέντρο έχει μειωθεί κατά 15% σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ. Και σε συνεργασία με τα πολύ σημαντικά μέτρα που εφαρμόζονται, τόσο από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από την τροχαία, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς βλέπουν μία σημαντική βελτίωση στην κυκλοφορία.

«Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε λίγους μήνες πράγματι, το μετρό θα φτάνει και προς την Καλαμαριά, προσθέτοντας πέντε επιπλέον σταθμούς στο μετρό της Θεσσαλονίκης» διαβεβαίωσε ο κ. Δήμας.

Για τον Ε65, που συνδέει Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα με τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, είπε ότι είναι ένας δρόμος που θα ανοίξει νέες διαδρομές, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία που είχε μία απομόνωση. Ανακοίνωσε μάλιστα, ότι «το βόρειο τμήμα, τα 45 χλμ. του Ε65, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα δοθούν στην κυκλοφορία».

Τέλος, είπε ότι έχουμε πάνω από 65 έργα για τις οδικές υποδομές. Ο Προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και 51 υδραυλικά έργα, αρδευτικά, αγωγούς, φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα – κάποια χρηματοδοτούνται και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι, όλη η Ελλάδα να είναι ένα εργοτάξιο, και τα έργα αυτά να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών σε όλη την επικράτεια, κατέληξε ο κ. Δήμας.

Ακολούθως, και απαντώντας σε παρεμβάσεις της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, για παραπομπή της χώρας μας στα ευρωπαϊκά όργανα για την ασφάλεια των αερομεταφορών και «για ραντάρ που δεν δουλεύουν», ο κ. Δήμας είπε ότι «είναι η πρώτη φορά που έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την αεροναυτιλία, για όλα τα συστήματα […] Έχουμε ήδη προχωρήσει τους διαγωνισμούς.

Κάποιοι ναι, έχουνε πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, άλλοι είναι στην ΕΑΔΗΣΥ, όμως έχουμε συμφωνήσει ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο δράσης 360 σημείων με την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή [. . .] και προχωράμε στην αναβάθμιση του συνόλου των συστημάτων αεραναυτιλίας, ένα έργο που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να λέμε για την ασφάλεια των μεταφορών, όταν οι ίδιοι οι ειδικοί, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν εγείρουνε θέματα, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να ήμασταν όλοι πολύ πιο προσεκτικοί» υπογράμμισε ο κ. Δήμας.-

