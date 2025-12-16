Με σταθερό προσανατολισμό στην υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, την καινοτομία και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, η Engel & Völkers Ελλάδος.

Διευρύνει την παρουσία της στην Αττική, η Engel & Völkers Ελλάδος με τρία νέα σημεία παρουσίας σε στρατηγικές τοποθεσίες: Κέντρο Αθήνας, Γλυφάδα και Κηφισιά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με σταθερό προσανατολισμό στην υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, την καινοτομία και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, η Engel & Völkers Ελλάδος δημιουργεί νέους, σύγχρονους χώρους που φέρνουν τους πελάτες ακόμη πιο κοντά στην εμπειρία του Premium Real Estate.

Το πρώτο σημείο παρουσίας που ξεκίνησε τη λειτουργία του είναι αυτό της Γλυφάδας, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 16, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στα Νότια Προάστια και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στη συνέχεια ακολούθησε το κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου 2, ενώ μόλις τον Δεκέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία του και το νέο σημείο της Κηφισιάς, στην Παναγίτσας 6.

Ο Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος, δηλώνει σχετικά: «Η επέκταση της παρουσίας μας στην Αττική αποτελεί μια σημαντική στρατηγική κίνηση που αντανακλά τη διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η ελληνική αγορά. Με τα νέα σημεία σε Γλυφάδα, Κέντρο Αθήνας και Κηφισιά, ενισχύουμε ουσιαστικά την επαφή μας με τον πελάτη, επενδύοντας σε τεχνολογία, υψηλές υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία που συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία της Engel & Völkers με τη βαθιά κατανόηση των τοπικών αναγκών, ώστε κάθε πελάτης να αισθάνεται ότι έχει στο πλευρό του τον πιο αξιόπιστο σύμβουλο για κάθε επόμενο βήμα στην αγορά ή πώληση του ακινήτου».

Τα τρία νέα σημεία παρουσίας, διαμορφωμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Engel & Völkers έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη εμπειρία εξυπηρέτησης. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με έμπειρους εξειδικευμένους συμβούλους της Engel & Völkers, να συζητήσουν σε βάθος τις ανάγκες τους είτε για αγορά είτε για ενοικίαση και να λάβουν στοχευμένες προτάσεις, με βάση τα κριτήρια που ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής τους, στις απαιτήσεις τους και στο επενδυτικό τους προφίλ.

Εξίσου, ιδιοκτήτες που επιθυμούν να διαθέσουν το ακίνητό τους προς πώληση ή ενοικίαση έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία, τη σωστή αποτίμηση και τη στρατηγική προώθησης, αξιοποιώντας την εμπειρία της εταιρείας και την πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της Engel & Völkers, με στόχο τη μέγιστη δυνατή προβολή σε επιλεγμένο κοινό.

Κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας στους νέους χώρους αποτελεί και η δυνατότητα περιήγησης σε ακίνητα μέσω VR (Virtual Reality), προσφέροντας μια ρεαλιστική και καθηλωτική απεικόνιση επιλεγμένων ακινήτων. Η τεχνολογία αυτή διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία επιλογής, εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει στους πελάτες να αποκτήσουν σαφή εικόνα πριν από τις επιτόπιες επισκέψεις, ιδίως όταν πρόκειται για απαιτητικά προγράμματα, ακίνητα εκτός Αττικής ή πελάτες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Με τα νέα τρία σημεία παρουσίας της στην Αττική η Engel & Völkers στοχεύει να είναι ακόμη πιο κοντά στον πελάτη, προσφέροντας μια premium εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, εξειδίκευση και διεθνή εμβέλεια. Με τη Γλυφάδα, το Κέντρο της Αθήνας και την Κηφισιά, δημιουργούμε νέους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να σχεδιάσουν με σιγουριά το επόμενο βήμα τους, είτε αναζητούν το ιδανικό ακίνητο είτε επιθυμούν να εκποιήσουν σωστά την περιουσία τους.