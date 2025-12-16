Close Menu
    Allwyn: Απέκτησε 215.930 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 4 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα

    Στην απόκτηση 215.930 κοινών ονομαστικών μετοχών της OΠΑΠ προχώρησε η Allwyn τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

    Ειδικότερα, η AIAG αγόρασε τις μετοχές σε μέση τιμή 18,5238 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.999.844,13 ευρώ.

    Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

