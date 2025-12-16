deputy-ceo-στην-witside-αναλαμβάνει-ο-Οδυσσέας-Κωνσταντινόπουλος

Η WITSIDE ανακοινώνει την ένταξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη διοικητική της ομάδα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Deputy CEO.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ο κ. Κωνσταντινόπουλος διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία προϊόντων και τη στρατηγική ανάπτυξη. Έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς μεταξύ των οποίων η Nexi Greece, η Attica Bank, η Praxia Bank και η Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υλοποιώντας έργα όπως η ψηφιοποίηση τραπεζικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη λύσεων πληρωμών και ο επανασχεδιασμός της εμπειρίας της λιανικής τραπεζικής. Παράλληλα, είναι συνιδρυτής της MEDIPASS, μιας διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας στον τομέα του Health Tourism.

Στο νέο του ρόλο στη WITSIDE, θα συμβάλει στρατηγικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στην εξέλιξη των καινοτόμων υπηρεσιών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Η ένταξή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη φάση εξέλιξης της WITSIDE.

«Είναι για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να εντάσσομαι στη WITSIDE σε μια περίοδο όπου η συμβολή των data & AI επαναδιαμορφώνει την αγορά και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ουσιαστική επιχειρηματική πρόοδο. Πιστεύω στη δύναμη των ομάδων και στην παραγωγή πραγματικής αξίας που αντανακλάται στους πελάτες μας, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία. Μαζί με την ομάδα της WITSIDE θα αναπτύξουμε λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο και θα ενισχύσουμε τη θέση της εταιρείας ως αξιόπιστου και καινοτόμου συνεργάτη, με θετικό αποτύπωμα σε πολλαπλά επίπεδα,» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Deputy CEO της WITSIDE.

«Η ένταξη του Οδυσσέα στην ηγετική ομάδα της WITSIDE σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Η εμπειρία, η ενέργεια και η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση, ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο που θέλουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους ανθρώπους μας. Τον καλωσορίζουμε και θα υλοποιήσουμε μαζί το φιλόδοξο όραμά μας για τη νέα εποχή της WITSIDE,» δήλωσε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO της WITSIDE.