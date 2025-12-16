digital-economy-forum-2025:-Οι-τεχνολογικές-τάσεις-που-θα-αλλάξουν-τις-επιχειρήσεις-τα-επόμενα-30-χρόνια

Το δεύτερο μέρος του digital economy forum 2025 άνοιξε ο εταίρος στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte, Σωτήρης Μπατζιάς, παρουσιάζοντας νέα μελέτη της Deloitte.

Το δεύτερο μέρος του digital economy forum 2025 άνοιξε ο εταίρος στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte, κύριος Σωτήρης Μπατζιάς, παρουσιάζοντας τη νέα μελέτη της Deloitte, για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 – Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση», που αξιολογεί την πρόοδο μίας σειράς προτάσεων, που τέθηκαν προς την πολιτική ηγεσία και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των μελετών του 2019 και του 2024.

Οι 4 πυλώνες στους οποίους εστιάζει είναι:

Η ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού & δεξιοτήτων

Η προώθηση καινοτομίας & έρευνας

Η επιτάχυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Η ενίσχυση εξωστρέφειας & ανταγωνιστικότητας

«Ο κλάδος προσπερνά τις προσδοκίες που είχαμε θέσει τα προηγούμενα χρόνια. Πλησιάζουμε το σενάριο σύγκλισης με τις μετρήσεις στην Ευρώπη το 2030 να είναι κοντά στα 13,5 δισ. ευρώ σε αξία αγοράς, κοντά δηλαδή στο 6% του ΑΕΠ, το οποίο είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η προοπτική για το 2030 δεν είναι εξασφαλισμένη, υπάρχουν προϋποθέσεις». «Συμπερασματικά», κατέληξε ο κύριος Μπατζιάς, «χρειάζεται να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας».

«30 χρόνια εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες»

Οι ραγδαίες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην ψηφιακή τεχνολογία τα τελευταία 30 χρόνια, από τις πρώτες ημέρες της πληροφορικής μέχρι τις σύγχρονες καινοτομίες, αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης της τρίτης ενότητας «30 χρόνια εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες».

Στο πάνελ της ενότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise Ελλάδος & Κύπρου, κύριος Μιχάλης Κασιμιώτης, επεσήμανε πως η μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου στο μέλλον είναι το «πώς οι τεχνολογίες ΑΙ θα φτάνουν στο κινητό μας και θα δημιουργούν νέες εμπειρίες, το οποίο θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες των δικτύων. Όσο βλέπουμε τις εφαρμογές ΑΙ να μπαίνουν στην ζωή μας, θα πρέπει οι συσκευές και τα δίκτυα να προσαρμόζονται και αυτά».

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, τόνισε ότι η πιο σημαντική αλλαγή είναι τα mobile apps, τα mobile terminals και το συνοδευτικό κομμάτι του multimedia, ενώ μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξασφάλιση της «ιδιωτικότητας και αξιοπιστίας των δικτύων και των διασυνδεδεμένων σημείων. Ως εταιρεία οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας για περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ για την Ελλάδα και Κύπρο, κύριος Δημήτρης Πρίμπας, επεσήμανε ότι η αγορά του ΑΙ θα ακολουθήσει την πορεία της αγοράς το 2010. «Όπως έχουμε σήμερα τις ΑΙ εφαρμογές για κάθε λογής χρήση, το 2010 είχαμε άπειρα APIs και η πρόκληση τότε ήταν πως μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους», συμπλήρωσε ο κ. Πρίμπας, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει το quantum computing ως κάτι που θα αναστατώσει την αγορά, όταν υλοποιηθεί και εμπορευματοποιηθεί.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΠΕ και Πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε. και Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, κύριος Tάσος Τζήκας, υπογράμμισε πόσο σημαντικές είναι οι θέσεις του ΣΕΠΕ, για να διαμορφώνουν τα κόμματα τις πολιτικές τους, ενώ ξεχώρισε ως την μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Θεσσαλονίκη η οποία «μετεξελίσσεται σε ένα τεράστιο hub καινοτομίας. Μια πρόκληση και ευκαιρία για την πόλη είναι η εκμετάλλευση ενός τεχνολογικού πάρκου, όπως είναι η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης».

Τέλος, ο Partner, Technology and Transformation Leader της Deloitte, κύριος Νίκος Χριστοδούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κλάδος «έχει αναβαθμιστεί, μπήκαν νέοι αξιόλογοι επιστήμονες. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι η ενέργεια του κλάδου να μετουσιωθεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει, ωστόσο, όλη η Ευρώπη».

«Το ψηφιακό Δημόσιο τα επόμενα 3(0) χρόνια»

Οι επόμενες εξελίξεις στον τομέα της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης της τέταρτης ενότητας. Στελέχη από φορείς του Δημοσίου αλλά και εταιρείες με μακρά εμπειρία μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις προβλέψεις τους για τις καινοτομίες που αναμένεται να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια, στην πορεία προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο πάνελ της ενότητας, σημείωσε ότι σήμερα η ταλαιπωρία του πολίτη, όταν συναλλάσσεται με το Δημόσιο, είναι πλέον η εξαίρεση, ενώ κάποτε ήταν ο κανόνας. «Για να φτάσουμε όμως μέχρι εδώ έγινε πολλή δουλειά. Η βασική διαφορά με το παρελθόν είναι ότι, πριν από το 2019, ο πολίτης όταν ήθελε να έρθει σε επαφή με το δημόσιο, έλεγε «όχι πάλι», γιατί γνώριζε την ταλαιπωρία που αυτό συνεπάγετo, από το να βρει τον κατάλληλο υπάλληλο, μέχρι να βρει τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Το «όχι πάλι ταλαιπωρία» του 2019 έχει πλέον μετασχηματιστεί στο «όχι πια ταλαιπωρία» σήμερα, καθώς, όταν οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να ασχοληθεί με το δημόσιο, θεωρεί δεδομένο ότι θα εξυπηρετηθεί και μάλιστα με τρόπο αποτελεσματικό και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ταλαιπωρία είναι πλέον η εξαίρεση και αυτό αποτελεί μία κατάκτηση».

Παίρνοντας το λόγο, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κυρία Νίκη Τσούμα, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη τομή, που συνέβη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου τα τελευταία 30 χρόνια, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση όλων των φορέων μεταξύ τους. «Άλλαξε η κουλτούρα του Δημοσίου και έγινε εξωστρεφής. Για να επιτευχθεί αυτό, μείζονα ρόλο έπαιξε το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε το κομμάτι των υποδομών. Πλέον, τις υποδομές αυτές τις συντηρούμε, τις συμπληρώνουμε και τις προσαρμόζουμε στις συνεχώς νέες απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, κύριος Δημήτρης Γιάντσης, τόνισε, αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια: «Υπήρξε μια ριζική αλλαγή κουλτούρας. Είχαμε όλοι έναν κοινό κεντρικό στόχο: οι εφαρμογές και τα συστήματα που αναπτύσσουμε να είναι πολιτοκεντρικά. Το gov.gr ήταν η μεγαλύτερη τομή που έγινε στον τομέα του Δημοσίου τα τελευταία 30 χρόνια». Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η ΚτΠ Α.Ε. διαχειρίζεται κονδύλια 2,2 δισ. ευρώ, σχολίασε: «η μεγαλύτερή μας μέριμνα και ευθύνη είναι μέχρι τον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα». Όπως είπε ο ίδιος «έτερο στοίχημα είναι η συντήρηση των έργων, γιατί είναι κρίσιμο ζητούμενο για τη λειτουργικότητά τους».

Στη συνέχεια ο Partner της BRIGHT diadikasia, κύριος Αριστόδημος Θωμόπουλος, υπογράμμισε ότι, πλέον, η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς ως case study για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. «Έχουμε πλέον χρόνια να ακούσουμε την Εσθονία ως βέλτιστη πρακτική στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τώρα ακούγεται η Ελλάδα. Ο εθνικός σχεδιασμός και ο συντονισμός ήταν συγχρονισμένα και αποδοτικά. Όλη η αγορά είναι πιεσμένη, βρισκόμαστε σε ένα συνεχές κυνήγι οροσήμων. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και θα ανοίξουμε μια νέα σελίδα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εταιρείες, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον Δημόσιο τομέα και έχουν ένα ορθολογικό μείγμα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Πάμε σε μια νέα σελίδα και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου. Κλειδί, σε κάθε περίπτωση, θα είναι η μη απόλυτη εξάρτηση από τον Δημόσιο τομέα».

«Η μεγάλη τομή, που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι ότι, για πρώτη φορά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έγινε στόχος μιας εθνικής προσπάθειας. Τέθηκαν σαφείς στόχοι, υπήρξαν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κορύφωση αυτής της προσπάθειας ήταν projects, όπως το gov.gr με τις 2.200 και πλέον υπηρεσίες. Αυτό ήταν μια μεγάλη κατάκτηση», είπε, παίρνοντας το λόγο ο CEO της Nova ICT, κύριος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης. Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Είμαστε σε τρομερή πίεση για την εκτέλεση των έργων. Μετά το ΤΑΑ υπάρχει όντως προβληματισμός. Νομίζω ότι δεν θα ξαναζήσουμε εποχή με τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις και τόσο μεγάλη ζήτηση για ψηφιακά έργα του Δημοσίου. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μια δυναμική, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα μπούμε σε μια νέα γενιά ψηφιακών υπηρεσιών».

Με ενδιαφέρον ακούστηκαν και οι απόψεις του Διευθυντή Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της Byte, κυρίου Πάνου Ξενάκη. «Μετά από μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων στα χρόνια της κρίσης, είχαμε μια σημαντική και επιταχυνόμενη πρόοδο τα τελευταία έξι χρόνια. Ενδιάμεσοι, αλλά σημαντικοί σταθμοί σε αυτή τη διαδρομή ήταν το ίδιο το Cloud, η ψηφιοποίηση μιας σειράς δεδομένων, η αποδοχή της ψηφιοποίησης από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα. Σημαντική ήταν και η πρόοδος που έγινε στον τομέα της υγείας, ώστε να φτάσουμε στον ολοκληρωμένο φάκελο υγείας του πολίτη». Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που έφερε την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την αλλαγή της κουλτούρας. «Σήμερα είμαστε πιο σίγουροι, ώστε να εμπλακούμε σε μια νέα γενιά έργων. Όλη αυτή η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε πρέπει να αξιοποιηθεί».

Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 01 Solutions, κύριος Χαράλαμπος Σάμιος, από το βήμα του ίδιου πάνελ, σχολίασε ότι η μεγάλη επιτυχία και τομή των τελευταίων ετών είναι ότι η εφαρμογή των καλών πρακτικών, που συνήθως βλέπαμε στον ιδιωτικό τομέα, τώρα εφαρμόζεται και στο δημόσιο τομέα. «Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία. Πετύχαμε πολλές μικρές και σύντομες νίκες. Στο παρελθόν είχαμε μεγάλα έργα, με μικρό αντίκτυπο. Πλέον έχουν αντιστραφεί οι όροι. Αυτό που μένει είναι να εδραιώσουμε αυτήν την αλλαγή της νοοτροπίας, ώστε να περάσει συνολικά στο δημόσιο και σε οργανωτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τρέξαμε ένα σπριντ με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως ο αγώνας δε σταματάει».

«Οι τεχνολογικές τάσεις που θα αλλάξουν τις επιχειρήσεις τα επόμενα 3(0) χρόνια»

Στο πάνελ της πέμπτης ενότητας συζητήθηκαν οι τεχνολογικές τάσεις, που αναμένεται να μετασχηματίσουν τον επιχειρηματικό κόσμο τα επόμενα χρόνια, με τους συμμετέχοντας να αναλύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης.

Η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κυρία Στελλίνα Σιαράπη, ανοίγοντας τη συζήτηση του πάνελ, επεσήμανε ότι βρισκόμαστε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και «κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω και να χάσει το τρένο της ψηφιακής μετάβασης και του ΑΙ». Όπως τόνισε: «Το 2026 θα διαμορφώσουμε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αυτή την στιγμή γίνονται επενδύσεις σε υποδομές ύψους 370 εκ. ευρώ. Αν δεν ακούσουμε την αγορά, όσα χρηματοδοτικά εργαλεία και αν βγάλουμε, δεν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αναφερόμενη σε έναν ακόμα σημαντικό πυλώνα, αυτόν της εκπαίδευσης, υπογράμμισε τη σημασία της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες: «Στη δική μου Γενική Γραμματεία, το νέο έτος θα εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη υλοποιώντας ένα μεγάλο πρόγραμμα, σε συνεργασία με έναν κολοσσό του εξωτερικού». Παράλληλα, προανήγγειλε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σύγχρονης τεχνολογίας «που θα έχει budget 100 εκατομμύρια ευρώ και θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 για αρχή και ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια, με δεύτερο κύκλο. Θα αφορά μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες», συμπληρώνοντας, επίσης ότι: «ένα άλλο εργαλείο, που θα γίνει μελλοντικά γνωστό, είναι οι στρατηγικές επενδύσεις. Για κάθε στρατηγική επένδυση θα υπάρχει προϋπόθεση, όπου και αν γίνεται, όταν την εντάσσουμε και υλοποιείται, να συνοδεύεται και από ένα μεγάλο έργο υποδομής, στην περιοχή στην οποία πραγματοποιείται. Είτε έχει να κάνει με δρόμους είτε με έργα ύδρευσης, άρδευσης, κτλ. Ένα έργο υποδομής προς την κοινωνία. Ή ακόμα να συντηρήσει υποδομές, οι οποίες είναι αναγκαίες. Χρειαζόμαστε άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες υποδομές. Όταν αποφασίζει να κάνει κάποιος μια στρατηγική επένδυση, το να κάνει και ένα έργο υποδομής που θα έχει όφελος για την κοινωνία, μόνο κέρδος είναι, και για την κοινωνία και για τον επενδυτή. Μεγάλο data center υπό κατασκευή στα Σπάτα έχει αναλάβει να φτιάξει και τους δρόμους στις γύρω περιοχές, κάτι που αποτελεί κέρδος και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και για τον δήμο, αλλά και για τους ίδιους».

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπροθέσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, σημείωσε: «Το 2020-30 είναι η δεκαετία του ΑΙ. Μέχρι το 2030 θα ζήσουμε αδιανόητες εξελίξεις. Μετά το 2030, έχω την άποψη ότι θα μπούμε στην δεκαετία του quantum, που θα είναι ο επιταχυντής. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΙ θα μπλέξει με biotech, νευροεπιστήμη και το κομμάτι που σχετίζεται με την ενέργεια». Συνεχίζοντας τη συζήτηση ανέφερε: «Υπάρχουν 400.000 εταιρείες που επενδύουν στο ΑΙ, άμεσα ή έμμεσα. Οι ταχύτητες εξέλιξης είναι εκθετικές. Είναι εθνική και επιχειρηματική υποχρέωση να αρχίσουν πρωτοποριακές επενδύσεις από τώρα». Αναφερόμενος στην Ελλάδα υπογράμμισε: «Η Ελλάδα ακουμπάει την εξέλιξη του ΑΙ, καλό είναι όμως να κοιτάμε και σε ορίζοντα δεκαετίας, για να ανταπεξέλθουμε στις εξελίξεις που έρχονται. Η χώρα πρέπει να κινηθεί προς την αναδιαμόρφωση του πλαισίου της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των επιστημών και αυτό θα έρθει μέσα από την ανώτατη εκπαίδευση. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσφορά μας θα είναι να υλοποιηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού για ένα νέο Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά από τις επόμενες εκλογές, για να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και της τεχνολογίας και της εξέλιξης της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι ίσως πιο ισχυρή και από το quantum που προανέφερα, καθώς εάν τελικά προχωρήσει και αποκτήσει χαρακτηριστικά νέου Υπουργείου, θα είναι η Ελλάδα του 2040, το Υπουργείο του μέλλοντος και φυσικά θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταλαβαίνει πραγματικά τι πρέπει να κάνει με ορίζοντα το 2040».

Από την πλευρά του ο Business Development Manager της Fortinet SecOps για Ελλάδα, Κύπρο & Ουγγαρία, κύριος Αργύρης Μακρυγεώργου, προσέθεσε: «Λείπει από τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις η κουλτούρα να χρησιμοποιούν όλα τα υφιστάμενα εργαλεία, που έχουν διαθέσιμα, αντί να στρέφονται μόνο στα καινούργια. Η δική μας πρόταση είναι: κάντε risk assessment, ασχοληθείτε με το governance και αναπόφευκτα θα φτάσουμε και στο ΑΙ». Συμπληρώνοντας, τόνισε πως «Το quantum είναι το next big thing, είναι ο μοναδικός τρόπος για να είμαστε future proof». Συγκρίνοντας την εμπειρία του με το εξωτερικό, έκανε την διαπίστωση ότι απαιτούνται καλύτερες υποδομές, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ταχύτητες internet, όταν χρειάστηκε να εργαστεί από την επαρχία.

Ο Επικεφαλής Διεύθυνσης Mobile Experience για Ελλάδα & Κύπρο της Samsung Electronic Hellas, κύριος Άρης Παρασκευόπουλος, υπογράμμισε: «Το νούμερο ένα θέμα για τις επιχειρήσεις είναι αυτό της ασφάλειας. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, μια συνεχή παρακολούθηση των γεγονότων, τμηματοποίηση των δικτύων και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ομάδες, όχι απλά για να διαχειριστούν μια μεμονωμένη κυβερνοεπίθεση, αλλά για να προσαρμόζονται συνέχεια στα νέα δεδομένα. Οι υποδομές είναι το Α και το Ω. Εξίσου σημαντικό είναι και το επίπεδο γνώσης του κόσμου. Η Samsung, δύο φορές τον χρόνο, κάνει ένα εκπαιδευτικό session για την χρήση εργαλείων ΑΙ από τους εργαζομένους, ενώ έχουμε αναπτύξει και το δικό μας εσωτερικό εργαλείο ΑΙ. Η εταιρεία επενδύει δισεκατομμύρια, γιατί θέλει να προλάβει την μετακβαντική περίοδο».

Κλείνοντας τη συζήτηση ο Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Active S.A., κύριος Ιωάννης Στασινόπουλος, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κυβερνασφάλεια στο μέλλον θα σχετίζεται με την ασφάλεια ολόκληρου του οργανισμού. «Σήμερα αφορά συγκεκριμένα τμήματα, αύριο θα απειλείται ολόκληρη η επιχείρηση/οργανισμός. Η πρόκληση είναι να προσελκύσουμε, να συντηρήσουμε και να εκπαιδεύσουμε κόσμο στα εργαλεία AI». Αναφερόμενος στις υποδομές σημείωσε: «Λέγοντας υποδομές, λανθασμένα εννοούμε πόσο γρήγορο internet θα έχουμε. Υπάρχει ένα σύνολο υποδομών που πρέπει να εξετάσουμε ως χώρα, για να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε ψηφιακούς νομάδες, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας. Τελευταία είδαμε ιδιωτικές εταιρίες να επενδύουν σε δημόσια έργα υποδομών. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ούτε το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο».