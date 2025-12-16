efa-group:-ΑΜΚ-80-εκατ.-ευρώ-και-νέοι-θεσμικοί-επενδυτές

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ, καθώς και την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το EFA Group, ιδρυτής του οποίου είναι ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Οι νέοι επενδυτές που μπαίνουν στην EFA Group είναι ο όμιλος Motor Oil και η EOS Capital Partners, όπως είχε γράψει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου το Euro2day.gr. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος των νέων επενδυτών γίνεται μέσω της IREON Ventures, θυγατρικής εταιρείας του oμίλου Mοtor Oil, και του 2ου Growth Fund της EOS Capital Partners, EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο CEO του EFA Group, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, η ΑΜΚ θα καλυφθεί από τους νέους και τους υφιστάμενους επενδυτές.

«Ξεκινάμε με το τρίπτυχο: εξωστρέφεια, καινοτομία και επιστήμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κουτσογιάννης.

Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου το EFA Group ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 120 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά στη δημιουργία 4 νέων καινοτόμων clusters, στα οποία ενσωματώνονται 13 εταιρείες.

Από την πλευρά του ο Κρίστιαν Χατζημηνάς χαρακτήρισε την σημερινή μέρα ως κομβική στιγμή για το EFA Group και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενώ τόνισε την ανάγκη για την δημιουργία μιας συνεργατικής αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, δήλωσε πως το EFA θα μπει κάποια στιγμή σε κάποιο χρηματιστήριο, ελληνικό ή ξένο, γεγονός που θα φανεί στο μέλλον.