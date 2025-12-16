efa-group:-Προχωρά-σε-ΑΜΚ-80-εκατ.-με-νέους-επενδυτές-motor-oil-και-eos-capital-partners

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέες επενδύσεις ύψους 120 εκατ ευρώ και πλέον ενώ δρομολογεί και την δημιουργία 4 καινοτόμων τεχνολογικών Clusters.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ, προχωρά όμιλος EFA Group του Κρίστιαν Χατζημηνά, με τον Ομίλο Motor Oil του Γιάννη Βαρδινογιάννη και την EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, να προστίθενται στο μετοχικό σχήμα ως νέοι στρατηγικοί επενδυτές, όπως πριν από λίγο σε συνέντευξη Τύπου.

Η είσοδος των νέων εταίρων γίνεται μέσω της IREON Ventures, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Motor Oil, και του 2ου Growth Fund της EOS Capital Partners, EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, στην νέα ΑΜΚ θα συμμετέχουν και υφιστάμενοι μέτοχοι, πέρα από τους νέους.

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέες επενδύσεις ύψους 120 εκατ ευρώ και πλέον ενώ δρομολογεί και την δημιουργία 4 καινοτόμων τεχνολογικών Clusters, τα οποία θα ενσωματώσουν τις 13 εξειδικευμένες εταιρείες του Ομίλου, όπως εξήγησε ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP.

Να θυμίσουμε ότι το υφιστάμενο επενδυτικό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνουν και την δημιουργία ενός νέου εργοστασιακού συγκροτήματος στο Κορωπί τα εγκαίνια του οποίου, όπως επισημάνθηκε, προγραμματίζονται για το β’ τετραμήνο του 2026.