GREGY: Μείωση 25% της χονδρικής ρεύματος – «Κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Όφελος έως 45% στα PPAs, σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Κοπελούζο. 48 μνημόνια στην προοπτική τροφοδοσίας, με τις μεγαλύτερες εγχώριες και βαλκανικές εταιρείες.

Ως το σημαντικότερο έργο που δρομολογείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, χαρακτήρισε τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY) ο Δημήτρης Κοπελούζος, πρόεδρος του ομώνυμου Ομίλου. Μιλώντας χθες σε ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογράφους, σημείωσε πως η μείωση του ενεργειακού κόστους, που θα επιφέρει το GREGY, θα βοηθήσει την ελληνική βιομηχανική παραγωγή να γίνει ανταγωνιστική και εξαγωγική.

Υπενθυμίζεται ότι η διασύνδεση αναπτύσσεται από την εταιρεία Elica, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου. Θα έχει μεταφορική ικανότητα 3 GW, με σκοπό την εισαγωγή φθηνής «πράσινης» ενέργειας από την Αίγυπτο. Η ενέργεια αυτή θα προέρχεται από ένα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και μπαταριών συνολικής ισχύος 9 GW, τα οποία θα κατασκευαστούν αποκλειστικά για το GREGY.

Ο κ. Κοπελούζος έκανε αναφορά στη μελέτη κόστους – οφέλους για το έργο, από τη βρετανική AFRY, σύμφωνα με την οποία η διασύνδεση θα επιφέρει μείωση των εγχώριων χονδρεμπορικών τιμών κατά 21 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, δηλαδή 25% περίπου, όταν θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές της επόμενης 10ετίας. «Μάλιστα, στα PPAs που θα συναφθούν με πελάτες για την κάλυψη των αναγκών τους σε ρεύμα, το όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και 45%», πρόσθεσε.

48 MoUs με επιχειρήσεις

Υπογράμμισε πως η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο θα ληφθεί εντός του 2026, με σκοπό να είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία το 2031. Το ενδιαφέρον επιχειρήσεων είναι ήδη πολύ μεγάλο, χάρις στην προοπτική μείωσης του ενεργειακού τους κόστους.

Έτσι, έχουν υπογραφεί 48 μνημόνια με τις μεγαλύτερες ελληνικές και βαλκανικές εταιρείες και φορείς, στην προοπτική διαπραγματεύσεων για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του GREGY. Μάλιστα, το ενδιαφέρον των εγχώριων επιχειρήσεων ήταν ένας λόγος που, σε σχέση με το αρχικό πλάνο, είναι πιο περιορισμένος ο εξαγωγικός προσανατολισμός της διασύνδεσης.

Όσον αφορά τις νέες ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα, τόνισε ότι η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγική χώρα, καθώς τα γειτονικά κράτη θα πρέπει να κλείσουν τις ανθρακικές μονάδες τους, χωρίς να διαθέτουν τα κεφάλαια για να τις αντικαταστήσουν. Έτσι, η φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώνεται στην ελληνική αγορά, με μέρος της εγχώριας παραγωγής να εξάγεται.

Ο παραλληλισμός με το σχέδιο Μάρσαλ

Όπως επισήμανε, το μειωμένο ενεργειακό κόστος θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες βιομηχανίες, όπως επίσης και να αναπτυχθούν στην Ελλάδα data centers. «Θα κάνουμε ξανά την Ελλάδα μια βιομηχανική χώρα, ώστε να εξάγει ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως με τη διασύνδεση θα εισάγονται 22 Τεραβατώρες «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, τη στιγμή που η εγχώρια βιομηχανία και οι βιοτεχνίες αυτή τη στιγμή καταναλώνουν 11 Τεραβατώρες ετησίως. Η υπόλοιπη ποσότητα θα αξιοποιηθεί για την επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής, για data centers, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των αγροτών. Ένα μέρος θα εξάγεται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο πλαίσιο της αναζωογόνησης της βιομηχανικής παραγωγής, παραλλήλισε το GREGY με το σχέδιο Μάρσαλ, βασικός πυλώνας του οποίου ήταν ο εξηλεκτρισμός της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε η ΔΕΗ, η οποία χρηματοδοτήθηκε με 94 εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσει σταθμούς παραγωγής και γραμμές μεταφοράς.

«Η σημερινή αξία αυτών των κεφαλαίων είναι 1,3 δισ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε η βιομηχανία και η ανάπτυξη στην Ελλάδα. 77 χρόνια αργότερα, το GREGY, μία επένδυση 13 δισ. ευρώ, στοχεύει στην επέκταση της ελληνικής βιομηχανίας», τόνισε.

Την άνοιξη οι έρευνες βυθού

Όπως επισήμαναν τα στελέχη του Ομίλου, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για τη χρηματοδότηση του έργου. Έτσι, πέρα από την εμπλοκή της EBRD για τη χρηματοδότηση της μελέτη κόστους – οφέλους και της μελέτης γραφείου (Desktop Study), για τη διασύνδεση οι επιστολής έκφρασης ενδιαφέροντος για την παροχή μακροχρόνιου δανεισμού, από ελληνικές τράπεζες και την ΕΤΕπ, αγγίζουν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα έργα ΑΠΕ, το χρηματοδοτικό ενδιαφέρον προσεγγίζει τα 5,2 δισ. ευρώ. Το επόμενο βήμα θα είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις έρευνες βυθού, βάσει των οποίων θα οριστικοποιηθεί η όδευση του καλωδίου.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο δίμηνο του 2026, ώστε την άνοιξη να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις. Στη συνέχεια, θα ανοίξει ο δρόμος για την περιβαλλοντική μελέτη.