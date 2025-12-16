handelsblatt:-Η-Ελλάδα-αποπληρώνει-δάνεια-5,3-δισ.,-νωρίτερα-από-το-χρονοδιάγραμμα

Η Αθήνα αποπληρώνει δάνεια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης, πέντε χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, γράφει η γερμανική Handelsblatt.

«Η Ελλάδα εξόφλησε το ποσό αυτό τη Δευτέρα, παρόλο που το χρέος δεν ήταν αρχικά ληξιπρόθεσμο μέχρι μετά το 2031», αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Αθήνα.

«Τα δάνεια αυτά αποτελούν μέρος του πρώτου από τα τρία πακέτα διάσωσης που χορήγησαν οι εταίροι της ευρωζώνης στην Ελλάδα το 2010. Η πληρωμή έγινε στις επιμέρους χώρες, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Η Handelsblatt σημειώνει ότι με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα θα εξοικονομήσει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές τόκων έως το 2041. Επιπλέον, η χώρα θα μπορούσε να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 120% έως το 2029.

«Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά από τη σοβαρή κρίση χρέους του 2009, κατά την οποία η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρωζώνη», τονίζει η γερμανική εφημερίδα. «Ωστόσο», προσθέτει, «η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ, στην νομισματική ένωση».

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα φέτος. Αναμένεται ανάπτυξη 2,2% για το 2026.

«Χώρα σε πρόγραμμα»

Πριν από 10 χρόνια, η Ελλάδα ήταν μια «χώρα σε πρόγραμμα» – μια έκφραση «πρακτικά, βρώμικη» στους κύκλους της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όταν αναφερόταν στην Ελλάδα.

«Ανταμοιβή» στο Eurogroup

Τώρα, η χώρα λαμβάνει επίσημη ανταμοιβή και ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη νέος επικεφαλής του Eurogroup, σημειώνει και η γερμανική ιστοσελίδα T-online. «”Η ιστορία μας δεν είναι εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή”, δήλωσε o κ. Πιερρακάκης με μετριοφροσύνη μετά την εκλογή του».

Η ιστοσελίδα υπενθυμίζει ότι «το 2015, ο τότε υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, πίεσε για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Το σκεπτικό του: η χώρα θα μπορούσε να ανακάμψει πιο γρήγορα χωρίς το ευρώ. Τώρα, η Ελλάδα αναφέρει ισχυρά στοιχεία ανάπτυξης και μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ».

«Ο Πιερρακάκης, γράφει η T-online, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και στο MIT και θεωρείται ο αρχιτέκτονας των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Έλαβε επίσης αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη για την αποτελεσματική διαχείριση του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».