PMI Ευρωζώνης: Πάνω από τις 50 μονάδες ο δείκτης όλο το 2025 – Πρώτη φορά από το 2019

Πρόκειται για το πρώτο, πλήρες ημερολογιακό έτος που ο δείκτης διαμορφώνεται πάνω από το όριο του 50 -που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση- από το 2019.

Επιβράδυνση μεγαλύτερη του αναμενόμενου παρουσίασε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη στα τέλη του 2025, καθώς η συρρίκνωση στη μεταποίηση εντάθηκε ενώ η ανάπτυξη στον τομέα υπηρεσιών επιβραδύνθηκε.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο χαμηλό τριμήνου του 51,9 αυτό τον μήνα από το υψηλό δύο και πλέον ετών του 52,8 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Η τιμή ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών σε έρευνα του Reuters για 52,7 μονάδες αλλά σηματοδοτεί το πρώτο, πλήρες ημερολογιακό έτος που ο δείκτης διαμορφώνεται πάνω από το όριο του 50 -που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση- από το 2019.

Η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 49,2 αυτό τον μήνα από το 49,6 του Νοεμβρίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και κάτω από τις προβλέψεις σε έρευνα του Reuters για 49,9 μονάδες.

Ο δείκτης παραγωγής συρρικνώθηκε για πρώτη φορά μέσα σε 10 μήνες και οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα υπηρεσιών υποχώρησε στο 52,6 από το υψηλό 2,5 ετών των 53,0 μονάδων τον Νοέμβριο, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 53,3 μονάδες.

Στο μεταξύ, οι πιέσεις στις τιμές αυξήθηκαν, με το κόστος των εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο και τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό.

Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς πρόσφατα, αλλά παρέμεινε γύρω στο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα να παραμείνει στάσιμη στις επιλογές της.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό περιμένει την Πέμπτη την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ για το έτος, κατά την οποία, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα του Reuters, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τουλάχιστον μέχρι το 2027.