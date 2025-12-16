Reuters: Ελληνικός εξωδικαστικός μηχανισμός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο -«Ψαλίδι» έως 50%, στα υπόλοιπα των δανείων

Εξωδικαστικό μηχανισμό για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, να παρουσιάσει η Ελλάδα. Πρόκειται για μια προσπάθεια να τερματιστεί η μακροχρόνια διαμάχη, μετά την εκτίναξη των δόσεων της αποπληρωμής τους, που προκλήθηκε από την αύξηση της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Η χρήση του μηχανισμού θα γίνεται εθελοντική βάση.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα στα μέσα της δεκαετίας του 2000, λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων. Τώρα τα αποπληρώνουν σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις, μετά την άνοδο του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ.

Τέτοια δάνεια ήταν επίσης δημοφιλή σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια ελπίζοντας να αποζημιωθούν, αλλά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τελικές αποφάσεις.

Τι προβλέπεται

«Η πρόταση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει διαγραφή χρέους μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο των δανείων», επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα και δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει τον διακανονισμό το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, το σχέδιο οριστικοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

400 έως 600 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τις τράπεζες

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ (470,40-706,56 εκατομμύρια δολάρια), ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν στο πρακτορείοι κυβερνητικός αξιωματούχος και ακόμη μία πηγή του τραπεζικού τομέα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικά φράγκα που απομένουν, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης χρεών ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του «Ηρακλή», του προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

–