reuters:-o-nasdaq-επιδιώκει-επέκταση-του-ωραρίου-συναλλαγών-σε-23/5-για-επενδυτές-εκτός-ΗΠΑ

Ο Nasdaq, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παγκοσμίως και έδρα κολοσσών της τεχνολογίας όπως η Nvidia, η Apple και η Amazon, σχεδιάζει να καταθέσει τη Δευτέρα τα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), προκειμένου να προχωρήσει σε συναλλαγές μετοχών όλο το 24ωρο, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αμερικανικές μετοχές.

Η ζήτηση των επενδυτών για αδιάλειπτες συναλλαγές στις αμερικανικές αγορές έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν νέους κανόνες και να εγκρίνουν προτάσεις από μεγάλα χρηματιστήρια για συναλλαγές πέραν του παραδοσιακού ωραρίου. Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας, ενώ οι συνολικές ξένες συμμετοχές σε αμερικανικές μετοχές έφτασαν τα 17 τρισ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Nasdaq.

Η κατάθεση του φακέλου στην SEC αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα του Nasdaq προς την υλοποίηση συναλλαγών όλο το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος του Nasdaq, Ταλ Κόεν, είχε δηλώσει ότι ο όμιλος είχε ξεκινήσει συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και ότι στόχος είναι η έναρξη της αδιάλειπτης πενθήμερης διαπραγμάτευσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αντίστοιχα σχέδια έχουν ανακοινώσει πρόσφατα και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) καθώς και η Cboe Global Markets.

«Υπάρχει εδώ και καιρό μια τάση παγκοσμιοποίησης και βλέπουμε τις ίδιες τις αγορές των ΗΠΑ να γίνονται ολοένα και πιο παγκόσμιες», δήλωσε στο Reuters ο Τσακ Μακ, ανώτερος αντιπρόεδρος των αγορών Βόρειας Αμερικής του Nasdaq.

Δύο ημερήσιες συνεδριάσεις

Το Nasdaq σχεδιάζει να επεκτείνει το ωράριο διαπραγμάτευσης μετοχών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) από 16 ώρες σε 23 ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Σήμερα, το χρηματιστήριο λειτουργεί τρεις συνεδριάσεις τις καθημερινές:

προ-αγορά από τις 4:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ),

κανονική συνεδρίαση από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.,

και μετα-αγορά από τις 4:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ..

Με το νέο μοντέλο 23/5, το Nasdaq θα λειτουργεί δύο συνεδριάσεις. Η ημερήσια συνεδρίαση θα ξεκινά στις 4:00 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 8:00 μ.μ., ακολουθούμενη από διάλειμμα μίας ώρας για συντήρηση, δοκιμές και εκκαθάριση συναλλαγών. Η νυχτερινή συνεδρίαση θα ξεκινά στις 9:00 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 4:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Η ημερήσια συνεδρίαση θα συνεχίσει να περιλαμβάνει προ-αγορά, κανονική συνεδρίαση και μετα-αγορά, με το άνοιγμα της αγοράς στις 9:30 π.μ. και το κλείσιμο στις 4:00 μ.μ. Κατά τη νυχτερινή συνεδρίαση, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 9:00 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα θα θεωρούνται συναλλαγές της επόμενης χρηματιστηριακής ημέρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η χρηματιστηριακή εβδομάδα θα ξεκινά την Κυριακή στις 9:00 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 8:00 μ.μ., μετά το τέλος της ημερήσιας συνεδρίασης.

Τεχνικές προϋποθέσεις και επιφυλάξεις

Η επιτυχής εφαρμογή των συναλλαγών όλο το 24ωρο εξαρτάται από αναβαθμίσεις στον μηχανισμό επεξεργασίας χρηματιστηριακών πληροφοριών που εμφανίζει τις ακριβέστερες τιμές μετοχών στις αμερικανικές αγορές. Παράλληλα, ο κεντρικός φορέας εκκαθάρισης συναλλαγών, η Depository Trust and Clearing Corp. (DTCC), έχει προγραμματίσει να εφαρμόσει αδιάλειπτη εκκαθάριση μετοχών έως το τέλος του 2026.

Οι υποστηρικτές της 24ωρης διαπραγμάτευσης υποστηρίζουν ότι θα επιτρέψει στους επενδυτές, ιδίως εκτός ΗΠΑ, να αντιδρούν ταχύτερα σε εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα εκτός του παραδοσιακού ωραρίου. Ωστόσο, μεγάλες τράπεζες της Wall Street εμφανίζονται επιφυλακτικές, εκφράζοντας ανησυχίες για χαμηλότερη ρευστότητα, αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων.

«Με τους δικούς τους όρους και στις δικές τους ζώνες ώρας»

Παρότι οι όγκοι συναλλαγών εκτός κανονικού ωραρίου είναι συνήθως χαμηλότεροι, η ζήτηση για διαπραγμάτευση κατά τις νυχτερινές ώρες στις ΗΠΑ αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με τον Μακ. Σήμερα, οι επενδυτές που επιθυμούν 24ωρη πρόσβαση βασίζονται σε εξωχρηματιστηριακές πλατφόρμες ή εναλλακτικά συστήματα συναλλαγών, όπως τα Blue Ocean, Bruce ATS και OTC Moon.

«Βλέπουμε αυτή τη δυναμική να εκδηλώνεται στην αγορά αμερικανικών μετοχών, με αυξανόμενη ζήτηση για εταιρείες εισηγμένες στο Nasdaq από γεωγραφικές περιοχές εκτός ΗΠΑ, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε. «Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη μεγάλη αγορά με τους δικούς τους όρους και στις δικές τους ζώνες ώρας».

Το ωράριο λειτουργίας μεγάλων χρηματιστηρίων όπως το NYSE χρονολογείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, από την εποχή που οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν δια ζώσης στα χρηματιστηριακά πατώματα, με εντολές σε χαρτί. Παρότι σήμερα η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται ηλεκτρονικά, τα ωράρια στις περισσότερες αμερικανικές αγορές έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητα επί δεκαετίες.

Νωρίτερα φέτος, το Nasdaq κατέθεσε αίτημα στις αμερικανικές αρχές για την εισαγωγή συναλλαγών σε tokenized μετοχές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας του στην αγορά ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, εν μέσω χαλάρωσης των κανονισμών για τα κρυπτονομίσματα υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

«Όταν υπάρχει ένταση και μεταβλητότητα στις αγορές, η κίνηση και η δραστηριότητα αυξάνονται σημαντικά. Έχουμε αναπτύξει συστήματα εξαιρετικά ανθεκτικά, με μεγάλη δυναμικότητα και ικανότητα να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις», κατέληξε ο Μακ.