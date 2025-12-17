ΑΒ-Βασιλόπουλος:-Εκδίδει-ομολογιακό-δάνειο-ύψους-45-εκατ.-ευρώ

Όλοι οι όροι της έκδοσης. Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια.

Κοινό, ανεξόφλητο ομολογιακό δάνειο ανώτατου ποσού 45 εκατ. ευρώ εκδίδει η ΑΒ Βασιλόπουλος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει λειτουργικές και επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε νωρίτερα σήμερα στο ΓΕΜΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση του ομολογιακού δανείου εντός έξι μηνών. Το δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε ημερολογιακών ετών και ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,04%.

Ως ομολογιούχοι θα συμβληθούν η μητρική της ΑΒ, Delhaize ‘The Lion’ Nederland B.V. που θα καλύψει ομολογίες μέχρι του ποσού των 11.250.000 ευρώ και η εταιρεία με την επωνυμία Ahold Delhaize Finance Compan N.V., Curaçao, (ενεργούσα μέσω του υποκαταστήματος της στη Γενεύη), που είναι συνδεδεμένη με την ΑΒ και θα καλύψει ομολογίες μέχρι του ποσού των 33.750.000 ευρώ.

«Η άδεια για την ανωτέρω συναλλαγή, που κρίθηκε δίκαιη, εύλογη και εξυπηρετούσα τα συμφέροντα της εταιρείας, χορηγήθηκε δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αυτό έλαβε υπόψη την από 12/12/2025 έγγραφη δήλωση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας ότι δεν προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.